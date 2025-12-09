BTS RM合作樂團來台！招牌曲喊「我愛大屁股」台下狂扭

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首檔以「樂團養成」為核心的音樂實境節目《樂團祭》，歷經半年舞台廝殺與創作磨練，於12月6、7日在新北大都會公園水漾啵啵廣場舉辦「新世紀的決心」音樂祭，為節目劃下完整句點。兩天演出集結節目24組人氣樂團、以及海內外重磅卡司輪番登台。

曾在2022年與BTS隊長RM合作《SEXY NUKIM》的南韓另類KPOP樂團 Balming Tiger 更擔任壓軸，團員 Omega Sapien 舞台上狂喊流利中文「我愛你們！」現場尖叫不斷，將節目累積半年的音樂能量一次炸裂。

南韓另類KPOP樂團Balming Tiger，擔任「新世紀的決心」音樂祭壓軸演出。（樂團祭提供）

Balming Tiger 連續兩日擔任壓軸，一出場便掀集體跳動潮，Omega Sapien 熱情向歌迷比心：「見到你們很高興、我愛你、你們都很可愛。」演唱招牌曲《Big Butt》時更大方笑喊：「我愛大屁股。」並邀歌迷一起扭屁股，台上台下互相點火，氣氛奔放到最高點。

場內另一大亮點則是由金鐘影帝鳳小岳率領的樂團壓克力柿子，剛在節目中拿下海外音樂祭演出門票，此次出征前先在台灣亮相，一登場即被數百歌迷尖叫迎接。鳳小岳唱至第二首索性脫下外套，激動表示：「很開心樂團祭辦了一個這充滿夢想的演出。」更帶來自己主演電影《陌路兄弟》主題曲《沈默在流浪的路上》，唱演俱佳火力全開。他在演出後也感動回望：「今天站上舞台那一刻，感受到真的是樂團祭的最終站了，心裡還是充滿感激，因為壓克力柿子真的是跟著樂團祭節目一起開始、一起成長的！接下來會進入創作模式了，往樂團第一張專輯前進。」

鳳小岳創作能量不僅限於表演，音樂方面也展現絕佳才華。（樂團祭提供）

製作面同樣備受矚目。《樂團祭》監製兼製作人周祐楷曾任MTV娛樂台總監，《大嘻哈時代》監製與製作人，這回扛下1.2億台幣規格製作，拍攝逾半年、還將節目直接拉到真實音樂祭場域，他直言這次挑戰極大，但感謝投資方願意共推音樂內容。他分享做節目初心：「希望透過音樂人再次相信影視製作的可能性，更著重傳統電視沒有顧到細節，而節目最大的共識就是讓音樂人好好表達創作，讓創作透過演出、視覺、聲音，讓大家感受到能量」。

鳳小岳領軍的樂團「壓克力柿子」，將前進海外音樂節。（樂團祭提供）

節目推動下，多組仍在就學、資源有限的新生代樂團因此被看見，其中「共振效應」社群更成長百倍，並讓海內外音樂人得以交流，日前獲選的三組台灣代表也即將首度跨出國門演出。周祐楷感性補充：「真的很累，雖然已經有很多資源輔助，但真的還是蠻辛苦的，希望大家有看到我們的誠意，做這件事的初衷不是要盈利，是想把這產業的路鋪得更廣。想謝謝24個樂團和站台嘉賓樂團，謝謝願意來的人和觀眾，希望大家有在節目感受到主唱和樂手一樣被尊重。」

本次最終音樂祭規格全面升級，打造主舞台「MAX STAGE」與次舞台「MOJO STAGE」，另設免費舞台，卡司跨台日韓港，包含日本超人氣音樂人Reol、韓國Balming Tiger、日本JYOCHO、Some Life、May Forth、香港GDJYB雞蛋蒸肉餅，以及台灣拍謝少年、八十八顆芭樂籽、百合花、夕陽武士、旺福等共演，節目24組養成樂團也全數歸隊。

