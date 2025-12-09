于朦朧生前「守護者」曝光！私下互動影片外流 網友看到哭

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日身亡，雖然警方將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，但他遭到虐殺的「陰謀論」至今仍在發酵，不少線索指出他生前疑似被控制、長期被虐待，近日則有粉絲整理出一段影片，指出于朦朧2023年前有位貼身助理「大鵬」，像父親、兄長一般對他悉心照料，兩人之間的互動相當感人。

于朦朧粉絲整理過去影片，感謝貼身助理大鵬悉心照顧他。（翻攝自TikTok）

影片以口白描述，于朦朧生前的助理大鵬將他捧在掌心呵護，在劇組的空檔，于朦朧玩起搖搖椅，大鵬立刻扶著椅子，深怕他摔倒了。于朦朧拍戲受傷時，大鵬細心擦拭血跡，還會陪于朦朧玩遊戲解悶。謝謝大鵬長年替于朦朧擋風遮雨、留住了孩子氣。于朦朧墜樓消息曝光後，大鵬也曾經發文：「這世道怎麼了？那麼完美。」口吻滿是心痛與不捨。

粉絲看了影片都噴淚，頻頻感謝大鵬：「謝謝你曾經照顧過朦朧」、「多希望一直是大鵬在朦朧身邊」、「終於知道還有一個天使陪伴在身邊讓朦朧感受一點點溫暖」、「都怪惡魔換掉了他」，也有網友點出：「這樣想起來，他在拍《三生三世十里桃花》的時候精神狀態是最好的，原來是有大鵬在。」

