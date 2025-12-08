張鈞甯自辦殺青酒「重聚夢幻卡司」 言承旭「只睡3小時」急返台

言承旭（左起）、陳意涵、張鈞甯演出《時候 A Time》。（台北創造提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘導演曹瑞原的新作《時候 A Time》推出與台啤合作的「是時候與自己聊聊了」前導影片，片中提出，「如果有機會遇見年輕的自己，你會想跟他說什麼？」讓言承旭、陳意涵、張鈞甯和黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩共同傳遞令人深有共鳴的情感。

《時候 A Time》監製張鈞甯，戲稱這支前導影片是「台啤給我們的魔法」，她說：「那天晚上對我來說是個很神奇的存在，很像把當時三個人因為工作而錯過的殺青酒重新補回來，我們三個人大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶」，被問到誰的酒膽最好？張鈞甯大笑說：「我們其實應該要在當天一直不喊『卡』的情況下測一測，可以直接見真章。」

言承旭、陳意涵、張鈞甯演出《時候 A Time》。（台北創造提供）

張鈞甯也分享對這次同框的另外三位年輕世代演員的印象，「黃旭熙LUCAS就是一個太帥，隨時美得像一張海報。林廷憶則是非常專業，對演出很投入。盧以恩個性有點靦腆，但在對戲的時候，彼此都能激發出很精彩的火花，尤其這次『孫潔篇』角色廣告，以恩的表現非常好，讓我很感動，所以自然而然也會有感動的表現出來」。

張鈞甯特別非常感謝所有人的義氣相挺，特別是言承旭只睡了三小時搭機返台，陳意涵更是什麼都沒問就答應了，大家都在很好的狀態內配合非常繁瑣的內容完成拍攝。

《時候 A Time》導演曹瑞原表示，「目前作品正在後期製作階段，將陸續與播映平台進行洽談，期待製作完成後能儘快與觀眾見面」，被問到如何給演員們的表演打分數？他說：「大家的表現都非常精彩、讓人驚豔，絕對值得期待，敬請大家拭目以待。」

