自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張鈞甯自辦殺青酒「重聚夢幻卡司」 言承旭「只睡3小時」急返台

言承旭（左起）、陳意涵、張鈞甯演出《時候 A Time》。（台北創造提供）言承旭（左起）、陳意涵、張鈞甯演出《時候 A Time》。（台北創造提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘導演曹瑞原的新作《時候 A Time》推出與台啤合作的「是時候與自己聊聊了」前導影片，片中提出，「如果有機會遇見年輕的自己，你會想跟他說什麼？」讓言承旭、陳意涵、張鈞甯和黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩共同傳遞令人深有共鳴的情感。

《時候 A Time》監製張鈞甯，戲稱這支前導影片是「台啤給我們的魔法」，她說：「那天晚上對我來說是個很神奇的存在，很像把當時三個人因為工作而錯過的殺青酒重新補回來，我們三個人大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶」，被問到誰的酒膽最好？張鈞甯大笑說：「我們其實應該要在當天一直不喊『卡』的情況下測一測，可以直接見真章。」

言承旭、陳意涵、張鈞甯演出《時候 A Time》。（台北創造提供）言承旭、陳意涵、張鈞甯演出《時候 A Time》。（台北創造提供）

張鈞甯也分享對這次同框的另外三位年輕世代演員的印象，「黃旭熙LUCAS就是一個太帥，隨時美得像一張海報。林廷憶則是非常專業，對演出很投入。盧以恩個性有點靦腆，但在對戲的時候，彼此都能激發出很精彩的火花，尤其這次『孫潔篇』角色廣告，以恩的表現非常好，讓我很感動，所以自然而然也會有感動的表現出來」。

張鈞甯特別非常感謝所有人的義氣相挺，特別是言承旭只睡了三小時搭機返台，陳意涵更是什麼都沒問就答應了，大家都在很好的狀態內配合非常繁瑣的內容完成拍攝。

《時候 A Time》導演曹瑞原表示，「目前作品正在後期製作階段，將陸續與播映平台進行洽談，期待製作完成後能儘快與觀眾見面」，被問到如何給演員們的表演打分數？他說：「大家的表現都非常精彩、讓人驚豔，絕對值得期待，敬請大家拭目以待。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中