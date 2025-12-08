自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F5 新歌MV「台美混血兒」爆紅 掀網暴動：我戀愛了

Veronica。（翻攝自相信音樂YT）Veronica。（翻攝自相信音樂YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣天團F4重磅回歸變F5，周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信傳奇合唱，在華語樂壇引爆話題。新歌《恆星不忘Forever Forever》由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，堪稱世紀級強強聯手，MV裡出現不少F4的過往畫面，映照粉絲們長大後的情節，歌曲洗腦，充斥滿滿正能量。MV才上網兩天，點擊率已向2千萬邁進，讓人見證到何謂天王的魅力與實力。 

《恆星不忘Forever Forever》點擊已突破1500萬次。（相信音樂提供）《恆星不忘Forever Forever》點擊已突破1500萬次。（相信音樂提供）

Veronica。（翻攝自IG）Veronica。（翻攝自IG）

不過，相較「5帥」一身黑色靚裝，有香港網友驚豔於MV裡一名混血正妹，氣質清新脫俗，猛一看很像張榕容，經過網搜這才發現她人就住在台灣，是名模特兒暨新進演員，藝名Veronica，是畢業於東吳大學的校花級美女。

Veronica。（翻攝自IG）Veronica。（翻攝自IG）

身材高挑的台美混血兒Veronica，在MV裡畫面雖然不多，但夠搶眼，一張大正面停格，雖然沒有任何對白，但甜美笑容讓不少男粉瞬間融化，直呼「這MV女生好漂亮喔」、「我戀愛了」。

Veronica。（翻攝自IG）Veronica。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中