F5 新歌MV「台美混血兒」爆紅 掀網暴動：我戀愛了

Veronica。（翻攝自相信音樂YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣天團F4重磅回歸變F5，周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信傳奇合唱，在華語樂壇引爆話題。新歌《恆星不忘Forever Forever》由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，堪稱世紀級強強聯手，MV裡出現不少F4的過往畫面，映照粉絲們長大後的情節，歌曲洗腦，充斥滿滿正能量。MV才上網兩天，點擊率已向2千萬邁進，讓人見證到何謂天王的魅力與實力。

《恆星不忘Forever Forever》點擊已突破1500萬次。（相信音樂提供）

Veronica。（翻攝自IG）

不過，相較「5帥」一身黑色靚裝，有香港網友驚豔於MV裡一名混血正妹，氣質清新脫俗，猛一看很像張榕容，經過網搜這才發現她人就住在台灣，是名模特兒暨新進演員，藝名Veronica，是畢業於東吳大學的校花級美女。

Veronica。（翻攝自IG）

身材高挑的台美混血兒Veronica，在MV裡畫面雖然不多，但夠搶眼，一張大正面停格，雖然沒有任何對白，但甜美笑容讓不少男粉瞬間融化，直呼「這MV女生好漂亮喔」、「我戀愛了」。

Veronica。（翻攝自IG）

