聯手周董「F3」創佳績MV點擊破千萬 阿信預告今晚有驚喜

〔記者陳慧玲／台北報導〕由阿信和「周董」周杰倫共同創作，並由兩人聯手言承旭、吳建豪、周渝民合唱的新歌《恆星不忘Forever Forever》，推出以來出現不少討論話題，MV上線不到48小時，YouTube點擊已超過1千萬次，首播第一天在各大網站的全網觀看次數更是突破2500萬次紀錄。為慶祝MV破千萬點擊，阿信也預告今（7日）晚22：22將在IG直播。

阿信（右起）、言承旭、周杰倫、吳建豪、周渝民合唱的新歌，MV點擊突破千萬次。（相信音樂提供）

《恆星不忘Forever Forever》也快速拿下KKBOX新歌即時榜、日榜、iTunes華語流行樂等多項排行冠軍，MV分別在亞洲、大洋洲、美洲三大洲拍攝，花了8個工作天才完成，MV在更暗藏許多彩蛋，包括當年瘋狂追劇的《流星花園》，將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷；耳機裡聽的是五月天的《五月天第一張創作專輯》，還有穿著周杰倫的《范特西》裡經典的紅色帽T和朋友大唱《雙截棍》，不少網友看了直呼很感動，根本就是把青春回憶全追回來了。

另外歌曲在YouTube的留言也頗感人，有馬來西亞到美國留學、工作已10年的網友提到，五月天的歌曲是中學時和朋友去卡拉OK時最愛一起唱一起吶喊的歌曲，周董的歌曲則陪伴大半個人生，F4則是追劇時最高顏值的組合，如今聽到這首《恆星不忘Forever Forever》，網友說：「謝謝你們還在，讓我覺得青春一直都在。」另有日本網友聽了歌曲留言：「我覺得全世界周杰倫、F4、五月天的粉絲，看過這支MV都會想起自己的青春歲月，我深受感動。」

