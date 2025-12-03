自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）台女星「70人監獄大亂鬥」！《陽光女子合唱團》預告瘋狂開打

〔記者鍾志均／台北報導〕億萬票房導演林孝謙年度壓軸大作《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希等眾女星演出；今（3）發布第二支預告，包括毆打、殺人、群架震撼畫面曝光，陽光女子們的命運十分多舛。

《陽光女子合唱團》中每人進來監獄的理由大不相同。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》中每人進來監獄的理由大不相同。（壹壹喜喜提供）

片中每個「坐牢女星」都因不同原因被送進來，有的殺人、運毒、詐騙、混幫派等，但導演不訴求悲情牌，在一場「餐廳大亂鬥」重頭戲中，全場70個臨演加上女演員們開打場面，讓林孝謙表示就像在拍《監獄風雲》群架，直呼很不容易。

一場安心亞和孫淑媚對新來的何曼希潑剩菜飯，導演擔心每次NG重來要再set一次，笑問美術組：「可以準備饅頭嗎？等下比較容易恢復重來。」

安心亞（右）在《陽光女子合唱團》中堪稱動作戲擔當，中為孫淑媚。（壹壹喜喜提供）安心亞（右）在《陽光女子合唱團》中堪稱動作戲擔當，中為孫淑媚。（壹壹喜喜提供）

只是拿饅頭嗆聲實在太弱，最後還用豆乾、白飯來做效果，這場戲拍到最後，不只孫淑媚的拖鞋飛掉好幾次、頭上也卡滿飯粒，安心亞則是看畫面回放自嘲：「我罵人的嘴型看起來好討厭喔。」笑料百出。

預告中，陳意涵為了保護腹中胎兒，在情緒失控下殺死老公，雖然在片中只有短短幾分鐘的戲，陳意涵和「老公」寇家瑞卻奮戰了7小時，讓林孝謙打趣哀號：「人好難殺啊！」連陳意涵也都累癱直呼：「他都殺不死！」該場戲也成為全片一大亮點之一。

《陽光女子合唱團》將於12月24至28日上映口碑場、12月31日全台上映。

-->
你可能還想看 more
熱門關鍵字
脫相 暴瘦 F4 吳建豪 宏福苑大火 香港大埔火災 宏福苑 廚師的迫降：客家廚房 演唱會延期 李怡貞 孝淵 動力火車 吳宗憲 柯P 利特 陳佩琪 華山基金會 楊祐寧 台北101 柯文哲