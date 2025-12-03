（影）台女星「70人監獄大亂鬥」！《陽光女子合唱團》預告瘋狂開打

〔記者鍾志均／台北報導〕億萬票房導演林孝謙年度壓軸大作《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希等眾女星演出；今（3）發布第二支預告，包括毆打、殺人、群架震撼畫面曝光，陽光女子們的命運十分多舛。

《陽光女子合唱團》中每人進來監獄的理由大不相同。（壹壹喜喜提供）

片中每個「坐牢女星」都因不同原因被送進來，有的殺人、運毒、詐騙、混幫派等，但導演不訴求悲情牌，在一場「餐廳大亂鬥」重頭戲中，全場70個臨演加上女演員們開打場面，讓林孝謙表示就像在拍《監獄風雲》群架，直呼很不容易。

一場安心亞和孫淑媚對新來的何曼希潑剩菜飯，導演擔心每次NG重來要再set一次，笑問美術組：「可以準備饅頭嗎？等下比較容易恢復重來。」

安心亞（右）在《陽光女子合唱團》中堪稱動作戲擔當，中為孫淑媚。（壹壹喜喜提供）

只是拿饅頭嗆聲實在太弱，最後還用豆乾、白飯來做效果，這場戲拍到最後，不只孫淑媚的拖鞋飛掉好幾次、頭上也卡滿飯粒，安心亞則是看畫面回放自嘲：「我罵人的嘴型看起來好討厭喔。」笑料百出。

預告中，陳意涵為了保護腹中胎兒，在情緒失控下殺死老公，雖然在片中只有短短幾分鐘的戲，陳意涵和「老公」寇家瑞卻奮戰了7小時，讓林孝謙打趣哀號：「人好難殺啊！」連陳意涵也都累癱直呼：「他都殺不死！」該場戲也成為全片一大亮點之一。

《陽光女子合唱團》將於12月24至28日上映口碑場、12月31日全台上映。