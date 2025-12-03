自由電子報
娛樂 電影

（影）《大濛》太猛！主題曲MV＋神級插畫海報 第二週特典曝

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《大濛》上映後口碑延燒，官方無預警釋出主題曲《大濛的暗眠》MV，瞬間在網路引爆熱潮，留言區短短數小時就被粉絲刷爆：「看完MV又想衝進電影院。」

片商今（3）再釋出驚喜彩蛋，公開由「仙女藝術家」倪瑞宏打造的手繪插畫海報，她將電影中角色的特色融入海報，透過豐富色彩將40年代小人物的故事轉化為強烈的畫面。

「仙女藝術家」倪瑞宏打造《大濛》手繪插畫海報。（華文創提供）「仙女藝術家」倪瑞宏打造《大濛》手繪插畫海報。（華文創提供）

倪瑞宏透露接到邀約時「超級興奮」，尤其喜愛導演陳玉勳過去的作品《熱帶魚》，在深入閱讀劇本與劇照後，被曾敬驊飾演的哥哥育雲會畫畫的設定打動，於是參考片中阿雲的作品構圖，讓阿雲化作雲朵，漂浮在妹妹阿月頭頂，落下一滴一滴的力量支撐著妹妹，走出甘蔗田完成這趟冒險。

倪瑞宏笑說自己最喜歡的，就是由9m88飾演的姊姊在片尾替哥哥曾敬驊說出的故事：「好像貫穿了整部電影的敘事，我覺得非常美。」

9m88在《大濛》化身50年代歌舞女伶「阿霞」，片尾以台語朗讀整段故事的重場戲，零NG、情緒飽滿，她坦言飾演姊姊阿霞在火化場外向妹妹阿月（方郁婷飾演）轉述哥哥育雲（曾敬驊飾演）的故事壓力極大，每天洗澡或睡前都要練習三遍，路上也會盯著天上的雲練習。

9m88說：「育雲跟阿霞講這個故事，一定想告訴我什麼，我花了一些時間去消化。」在現場，幾乎每個鏡頭一次完成，全體工作人員屏息聆聽，收工時陳玉勳導演特別向她和方郁婷表示感謝：「原以為要拍兩天，結果半天就完成，厲害！佩服！」9m88受寵若驚表示：「謝謝導演稱讚，那一刻我好像真的成為阿霞在講故事給阿月聽。

9m88（右）坦言片中向方郁婷轉述哥哥的故事壓力極大。（華文創提供）9m88（右）坦言片中向方郁婷轉述哥哥的故事壓力極大。（華文創提供）

此外，片商今也宣布推出第二週限定特典：凡購買《大濛》12／4-12／10電影票一張，憑電影票於12／4起至原購票影城，即可兌換『倪瑞宏插畫』A4海報一張，數量有限，送完為止。

此外，本週日（12／7）台中站前秀泰、高雄夢時代秀泰影城將舉辦特典場，凡購票即可獲得「阿兄同款紙手錶」，限量發送。

