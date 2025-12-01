自由電子報
娛樂 最新消息

孫生無預警宣布分手！多芬「窒息愛情」心碎貼文早埋伏筆

孫生近年捲入性騷風波，形象受挫，今宣布與女友諶多芬分手。（翻攝自IG）孫生近年捲入性騷風波，形象受挫，今宣布與女友諶多芬分手。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕昔日「反骨男孩」成員孫生近兩年深陷性騷風波，不僅兩度涉入爭議、遭老闆酷炫解約，工作全面停擺、形象跌落谷底。原以為陪他度過最低潮的女友多芬會繼續做他身邊最堅強的依靠，沒想到今（1日）兩人正式走向分手。

孫生2024年因拍打女子臀部遭提告，最終被判5個月、得易科罰金15萬元；沒多久又被指與一名女性發生非自願接觸並疑涉妨害性隱私，被北檢拘提後以50萬元交保。雙重風暴重擊之下，他事業瞬間停滯，甚至坦言經濟壓力大到快喘不過氣，還得扛起媽媽的生活費，生活已是一地狼藉。

孫生（左）與女友諶多芬交往多年，歷經風波後仍走向分手。（翻攝自IG）孫生（左）與女友諶多芬交往多年，歷經風波後仍走向分手。（翻攝自IG）

就在孫生被網友撻伐、工作斷鏈的時期，多芬始終陪在他身邊。兩人一度傳情變，8月被拍到一起進電影院時，被外界解讀為「復合」，不過多芬近來在Threads上多次抒發心事，句句都像在對某段「進退兩難的愛情」控訴。

她曾無奈寫道：「當一對情侶開口只剩工作會怎樣？」也吐露：「愛不該是一種等待的賭注，而是當下的安心。」10月的語氣更令人揪心：「窒息的愛情好嗎？」、「一個人的溫柔被你長期耗盡，結果你後面說我在發神經……我真的很累很累很累了……」。

孫生稍早無預警發文，曬出兩人過往合照，宣布：「我們分手了。」並表示：「雙方想要的給不到，每天都睡不好，也不想再吵吵鬧鬧。」

多芬也在貼文留言補充，表示這段感情裡雙方都曾努力，只是最終仍無法走在同一條路上。真正困難的不是分開，而是明明相愛，卻發現彼此已無法給對方需要的安全感。她原以為只要願意陪伴、願意理解、願意在對方情緒不穩時成為力量，就能一起撐過所有難關，但現實提醒她，愛並不能治癒混亂，也無法替一個人面對他該處理的課題。她坦言，對方在她不在身邊時，已不再是過去那個讓她安心的人；有些傷害雖非故意，累積久了心就是會疲憊。她依然感謝曾經的陪伴，並祝福對方能找到平靜、變得更好；而她也會重新學會愛自己，找回那個勇敢、善良、願意相信愛的自己，最後寫下：「謝謝你這一切，請你好好照顧自己。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

