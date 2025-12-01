自由電子報
娛樂 最新消息

「台灣隊長」陳傑憲偶像曝光 大讚人帥球技好網友傻眼

「台灣隊長」陳傑憲上YouTuber志祺七七的節目接受採訪。（翻攝自YouTube）「台灣隊長」陳傑憲上YouTuber志祺七七的節目接受採訪。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕12強球賽已經過去1年多了，最近「台灣隊長」陳傑憲上知名YouTber志祺七七的網路節目時，談到自己許多事情，包括當時比賽感覺最艱難的時刻、暢談自己對台灣棒球的看法，也表示自己在棒球圈的偶像除了日籍球星大谷翔平之外，也很欣賞韓籍球星李政厚，覺得對方長得帥，球也打得好，讓網友傻眼：「你要不要先照照鏡子」。

陳傑憲在節目中暢談對台灣棒球的看法。（翻攝自YouTube）陳傑憲在節目中暢談對台灣棒球的看法。（翻攝自YouTube）

陳傑憲上志祺七七的節目打書，兩人先來一段「快問快答」，陳傑憲表示，12強球賽過去也1年多了，現在出門認識他的人很多，所以出門都會戴口罩，希望能夠有點私人空間。另外提到陳傑憲比賽有沒有什麼幸運小物？他也大方分享說：比賽時會把護身符放在口袋，穿鞋子的時候會先穿左腳，戴上打擊手套時也會從左手先。不過之後，陳傑憲立刻表示：這都是習慣啦。談到座右銘陳傑憲認為「所有的事情都是最好的安排｣，因為他心目中最艱難的一場比賽，就是12強對韓國的比賽，當時他狀況不太好，教練卻告訴他要打第3棒，讓陳傑憲壓力山大，甚至失眠，沒想到隔天他告訴自己「要做些什麼幫助團隊」，上場之後意外打得很好，讓他學會狀況不好時要自己調整心態，讓一切基本化、簡單化。

陳傑憲提到大谷翔平的時候，認為他是世界級球員。（翻攝自YouTube）陳傑憲提到大谷翔平的時候，認為他是世界級球員。（翻攝自YouTube）

陳傑憲（左）談到自己的偶像，志祺七七也認可。（翻攝自YouTube）陳傑憲（左）談到自己的偶像，志祺七七也認可。（翻攝自YouTube）

聊起自己心儀的棒球球員，陳傑憲毫不思索地就說大谷翔平，還認為「大谷翔平是世界的大谷翔平」，除此之外，他認為韓籍球星李政厚也很值得關注，因為李政厚長得帥、球打得好，很多女球迷都很喜歡他。當陳傑憲說出這些話，網友暴動問陳傑憲：「你要不要聽聽看你現在在講什麼」、「你都已經是四爺的外型了，還在那邊羨慕李政厚」。

韓籍球星李政厚在陳傑憲心中是位長得帥又 很會打球的專業球員。（資料照，記者林正堃攝）韓籍球星李政厚在陳傑憲心中是位長得帥又 很會打球的專業球員。（資料照，記者林正堃攝）

