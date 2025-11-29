自由電子報
娛樂 最新消息

日歌手上海開唱「被斷電拖下台」 楊烈轟「只有中國做得出來」：恁祖媽袂願去

楊烈明年3月將舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會。（記者王文麟攝）楊烈明年3月將舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊烈明年3月將舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會，他今（29日）出席宣傳記者會，太太藤堂麗子及女兒藤堂舞子低調到場力挺，新生代台語歌姬鍾綺在記者會上與楊烈合唱《思慕的人》，她同時也是楊烈演唱會的嘉賓，主持人在台上開時事玩笑：「妳在這唱，那邊（指中國）就不能唱了。」一旁的楊烈立刻搶答，霸氣說：「恁祖媽袂願去（老子不爽去）！」引起全場拍手叫好。

楊烈（右起）難得與太太藤堂麗子、女兒藤堂舞子合影。（記者李紹綾攝）楊烈（右起）難得與太太藤堂麗子、女兒藤堂舞子合影。（記者李紹綾攝）

新生代台語歌姬鍾綺在記者會上與楊烈合唱《思慕的人》，她同時也是楊烈演唱會的嘉賓。（記者王文麟攝）新生代台語歌姬鍾綺在記者會上與楊烈合唱《思慕的人》，她同時也是楊烈演唱會的嘉賓。（記者王文麟攝）

聊到日本歌手大槻真希在上海開唱，遭強行斷電、被粗魯拉下舞台，楊烈聽到後忍不住搖頭：「這種事情也做得出來，好像只有中國。」認為反感是會擴張的。其實不只大槻真希，濱崎步原定今於上海開唱，卻在前一天被通知「不可抗力」取消，日本媒體人矢板明夫表示，中方背後的主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。

楊烈直言，團隊花了幾百人搭舞台，「結果一夜之間全部拆光，她（指濱崎步）連上台的機會都沒有，這個更過分」，他嘆：「我們是一個有主權、有民主的國家，看到那種事情會覺得很心疼，怎麼會有國度做這種事？」講到激動處還補一句：「我不是在講政治，但這是心裡的感覺。」

楊烈明年3月將舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會。（記者王文麟攝）楊烈明年3月將舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會。（記者王文麟攝）

楊烈明年4月將赴日本開唱，被問是否擔心有中國激進人士前來鬧場？他反倒很淡定：「會有安全措施，水來我就土掩。」他認為阻止歌手演出已經超越政治報復了，「這種作法只會擴大反感」。主持人也順勢接話：「我們這次主題叫『自由之地』，也歡迎大槻真希、濱崎步來台灣開演唱會。」台下瞬間掌聲四起。

楊烈分享巡迴演唱會的「初心」，坦言希望透過「自由之地」傳達對台灣這片土地的深厚情感，期待把台灣的歌曲推向國際。他擔心的不是票房，反而是「體力」，苦笑說：「坦白講，這是我最擔心的地方。」為了演唱會，他最近狂練歌、狂運動，「上台一定要把歌練好，歌要練好一定需要體力」，問及做了哪些運動？他說：「走路，走路有好多種，我現在是負重走，腳綁鐵條那種。」還會偶爾打沙包做記憶力訓練。

楊烈宣布新歌《自由路上》請到香港「詞神」林夕填詞、荒山亮擔任音樂總監還會與新生代歌手鍾綺合作。他笑說這次會把經典重新編曲，唱出大家「沒聽過的高度」。

鍾綺表示，能與心目中的偶像合作，心情激動又驚喜，她透露最初楊烈分享她的臉書Reels，兩人透過訊息互傳後約見面，原以為只是認識，沒想到楊烈當場邀請她一起巡演。鍾綺感動到淚奔，至今仍覺得不可置信。她期盼此次合作能為台語歌壇帶來新氣象與跨世代火花。

