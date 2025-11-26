自由電子報
娛樂 最新消息

金秀賢再陷醜聞旋風！金賽綸母拋「月亮」暗語＋新錄音

金秀賢（左）再被提出新證據，遭爆和未成年的金賽綸交往。（翻攝自朝鮮日報）金秀賢（左）再被提出新證據，遭爆和未成年的金賽綸交往。（翻攝自朝鮮日報）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢和已故的金賽綸戀愛風波從3月延燒至今，金賽綸的母親今（26日）再度主張，女兒在未成年時期曾與演員金秀賢交往，並公開新的備忘錄與錄音等資料。

金賽綸母親發聲表示：「經過長時間的深思熟慮後，我鼓起勇氣寫下這些話。」直言最近金秀賢的法律代理人卻在自己經營的YouTube持續發布文章，以虛假主張煽動輿論。」擔心真相被動搖、被掩蓋。

金母說，「金秀賢方面一直狂打『我們所有證據都是造假』的框架，主張『金賽綸在未成年時期並未與金秀賢交往』。即使今天公開追加資料，金秀賢方依然會持續提出同樣主張。」她強調：「關於證據是否造假，近期調查機關調查結果就會揭曉。」

今天公開的錄音中，友人表示：「秀賢歐巴以前還會送她（金賽綸）去機場」、「那時候賽綸是十八歲嗎？」此外，她也說明，高中時期得知金賽綸與金秀賢正在交往的朋友，會以電視劇《擁抱太陽的月亮》OST唱給不知道的人聽當作提示，讓對方猜「她（金賽綸）在和誰交往」；並表示有人證實金賽綸當時稱呼金秀賢為「月亮（달님）」。

金母發聲明，聲稱金秀賢就是和未成年的金賽綸交往。（翻攝自Newsis）金母發聲明，聲稱金秀賢就是和未成年的金賽綸交往。（翻攝自Newsis）

她更公開經由還原金秀賢電子設備而取得，於2017年9月28日所寫的備忘錄。該備忘錄是在金秀賢入伍前寫的，其中寫道：「可以說我想把剩下的每一天都和你一起度過嗎？」內容包含「我們很難啊，有很多得跨過的東西。首先眼前看得到的就是我啊」、「如果歐巴是真的想要再和我見面，所以說了那種話，那我可以等你。」

金母表示：「這些都是只有戀人之間才能使用的表達。」強調：「從這份於2017年9月28日寫的備忘錄就能輕易看出，兩人在此之前早已是戀人關係。」

她還說，2018年4月12日見面前，金秀賢就說「我現在就想見你」，甚至出現，「我現在全身都脫光了」等表述，強調「兩人不可能不是戀人」。

無論如何，金秀賢方面對金賽綸遺屬與YouTube橫豎研究所等提出名譽毀損等刑事控告，並提出約120億韓幣（約台幣2.7億元）的損害賠償民事訴訟。

