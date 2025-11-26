自由電子報
娛樂 最新消息

才娶回少女時代預備成員！《與神同行》金東旭再爆喜訊「要當爸爸了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓演員金東旭娶回「少女時代預備成員」Stella Kim才滿1年，24日更傳來升格當爸的喜訊！他透過經紀公司studio UHoo向韓媒證實妻子懷孕，並透露預產期落在明年年初。由於Stella Kim曾是少女時代原始出道人選之一，消息曝光後立刻掀起南韓網友熱議。

《與神同行》金東旭（左起）與秀英閨蜜、少時預備成員Stella Kim將升格為父母。（組合照，采昌國際提供、翻攝自IG）《與神同行》金東旭（左起）與秀英閨蜜、少時預備成員Stella Kim將升格為父母。（組合照，采昌國際提供、翻攝自IG）

金東旭與Stella Kim於2023年12月結婚，當時因少女時代秀英曬出2人合照，外界才驚覺新娘竟是當年SM娛樂選定的「少女時代出道組」。2007年之際，Stella Kim本已準備正式加入少女時代，卻因父母反對而返回美國進入紐約大學就讀，畢業後在國際化妝品牌任職，同時以作家身份活動，最終因閨蜜秀英在她結婚當日曬出合照讓「金東旭妻子」的身分正式被揭曉。

現年42歲的金東旭，2004年出道後在《咖啡王子1號店》嶄露頭角，並靠《與神同行》、《客：The Guest》、《特別勞動監督官趙常風》等作品創下事業巔峰，如今又迎接人生新階段即將升格爸爸。此外，金東旭與河正宇、李荷妮、孔曉振合作的電影《樓上的人》也即將於12月3日上映，家庭與事業同步邁入新篇章，可謂是多喜臨門。

