南拳媽媽前成員退團 成了戲劇男神近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾是「南拳媽媽」第4代成員的洪言翔，首次單飛推出新歌《我不再是你依賴》，公司「來硬的」直接逼他寫歌，他說：「真的是因為公司的『硬性鼓勵』，我試著寫寫看，閉關個幾個月看看。」結果令人滿意。

洪言翔相隔10年重拾麥克風 。（抓馬文化提供）

以歌手身份出道的洪言翔，憑藉多部戲劇作品打開知名度，依然沒有忘記最愛的歌唱。新歌歌曲靈感是來自洪言翔在社群發起「我唱你的故事」，開放粉絲點歌說自己的故事，過程中療癒粉絲也療癒自己，最後他決定用自己的創作為結尾，盼望陪伴正在歷經失戀之苦的人，在歌中找到依賴，進而慢慢放下心中的遺憾得到釋懷。

在募集故事的過程中，洪言翔為了唱進點歌粉絲的心坎裡，下足功夫認真研讀每一個故事，其中有2首歌分別要用粵語和韓文演唱，在語言不同的情況下，他用一個一個的拼音幫助自己達到標準，「雖然不是自己擅長的語言但也希望粉絲朋友們能感受到我的用心。」

《我不再是你依賴》MV敘述一段和遺憾告別的故事，導演特別前往山中取景，眾人走路上山，光是第一站就要步行半小時，相當考驗體力。洪言翔在導演要求下東奔西跑，加上拍攝當天碰上陰雨天，難度大大提升，讓他自嘲：「是在參加極限體能大賽嗎？」但登頂後映入眼簾的是美麗的山景和海景，感動直呼：「看到這個美景一切就值得了！」除了推出新歌，洪言翔11月27日將與卡夫卡聯手舉辦「啤卡揪音樂趴」洪言翔「唱你的故事」音樂會。

