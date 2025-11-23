網瘋傳早已分居 唐嫣現身喪禮陪在羅晉身旁

唐嫣和羅晉爆出婚變傳聞。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國女星唐嫣與羅晉結婚多年，一直被視為圈內模範夫妻，近日卻頻頻傳出兩人感情生變，甚至被外界瘋猜「早已離婚」，本人始終未正面回應。就在輿論延燒之際，唐嫣的最新動向意外曝光。

羅晉的父親於本月19日在北京辭世，家屬23日低調舉行告別儀式，現場布置簡單，並嚴格限制拍攝。外界原本不確定唐嫣是否會出席，但據了解，她當日不僅現身，還透過特別安排的通道入場，從頭到尾陪伴在羅晉身邊，最後一同離去，畫面引發諸多揣測。同時，唐嫣父親也被目擊現身會場，身穿深色服裝、行事低調。

消息曝光後迅速在網路發酵，不少網友認為，這樣的舉動比任何聲明都更具說服力，也有人指出，不論婚姻狀況如何，出席家屬重要場合本就理所當然。近一年來，兩人的公開互動幾乎歸零，生活重心明顯分開。據傳羅晉為了照顧久病的父親，長時間停工在北京，而唐嫣則長時間待在上海，一邊帶小孩、一邊發展事業，夫妻聚少離多。

加上微博先前曾瘋傳一則爆料，影射圈內「一對形象甜美的中生代明星夫妻」其實早已分開，關鍵字與過往形象高度重疊，讓唐嫣與羅晉瞬間被點名。雖然雙方目前仍未對外說明真實狀況，但唐嫣現身告別式的畫面，被視為用行動給答案。

