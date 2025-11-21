「樹林幫」摯友捲粿王出軌風波 連晨翔揭簡廷芮老公真實狀態

《舊金山美容院》專訪，方志友（右）、連晨翔。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／專訪〕粿粿爆婚內出軌「王子」邱勝翊，同行遊美的簡廷芮、王品澔也被扯進「另一對出軌組合」的傳聞。儘管簡廷芮與老公賴冠儒已雙雙否認，討論仍持續延燒晨翔與賴冠儒是從小一起長大的好兄弟，又是簡廷芮夫妻的「媒人」，他昨（20日）宣傳TVBS影集《舊金山美容院》，透露已第一時間關心好友，並叮嚀：「心理素質要強一點。」替摯友捲入風暴感到心疼。

連晨翔和賴冠儒是國中就認識的「樹林幫」兄弟。（記者胡舜翔攝）

連晨翔表示，他和賴冠儒是國中就認識的「樹林幫」兄弟，簡廷芮結婚時他還擔任伴郎。被問到這段姻緣是否是他牽線？連晨翔說：「我是媒人！」透露以前有一陣子很愛拜拜，「低潮的時候，尋求神明的慰藉」，他自曝拜過很多廟，甚至還會參加「進香團」，一旁的方志友驚呆，高八度大喊：「我很驚訝你會去拜，以為你不是個會拜拜的人。」連晨翔則笑答：「我就算不是低潮，也會去廟拜拜，我就很喜歡去廟裡走一走。」

連晨翔笑說，自己常揪一大群朋友陪他去拜拜，沒想到意外湊成了一樁姻緣。雖然當初是神助攻的媒人，但面對近日簡廷芮夫妻捲入「粿王事件」，連晨翔承，關心男方多一點，「我跟她老公比較好，他畢竟是素人」。他也提醒賴冠儒：「心理素質要強一點，生活還是要過，不要因為看到這些東西，心情被影響。」透露賴冠儒的狀態還算OK，「一樣就照顧小孩，該工作就工作」。

連晨翔是簡廷芮夫妻的「媒人」（記者胡舜翔攝）

連晨翔7月與劉品言登記結婚，被問到成為人夫後，是否更注意與異性的「邊界感」？他立刻回答：「會啊！」說完還與《舊金山美容院》裡飾演「無血緣妹妹」的方志友默契地往兩側微微移開，用實際行動展現邊界感滿點。

