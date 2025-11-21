自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「樹林幫」摯友捲粿王出軌風波 連晨翔揭簡廷芮老公真實狀態

《舊金山美容院》專訪，方志友（右）、連晨翔。（記者胡舜翔攝）《舊金山美容院》專訪，方志友（右）、連晨翔。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／專訪〕粿粿爆婚內出軌「王子」邱勝翊，同行遊美的簡廷芮、王品澔也被扯進「另一對出軌組合」的傳聞。儘管簡廷芮與老公賴冠儒已雙雙否認，討論仍持續延燒晨翔與賴冠儒是從小一起長大的好兄弟，又是簡廷芮夫妻的「媒人」，他昨（20日）宣傳TVBS影集《舊金山美容院》，透露已第一時間關心好友，並叮嚀：「心理素質要強一點。」替摯友捲入風暴感到心疼。

連晨翔和賴冠儒是國中就認識的「樹林幫」兄弟。（記者胡舜翔攝）連晨翔和賴冠儒是國中就認識的「樹林幫」兄弟。（記者胡舜翔攝）

連晨翔表示，他和賴冠儒是國中就認識的「樹林幫」兄弟，簡廷芮結婚時他還擔任伴郎。被問到這段姻緣是否是他牽線？連晨翔說：「我是媒人！」透露以前有一陣子很愛拜拜，「低潮的時候，尋求神明的慰藉」，他自曝拜過很多廟，甚至還會參加「進香團」，一旁的方志友驚呆，高八度大喊：「我很驚訝你會去拜，以為你不是個會拜拜的人。」連晨翔則笑答：「我就算不是低潮，也會去廟拜拜，我就很喜歡去廟裡走一走。」

連晨翔笑說，自己常揪一大群朋友陪他去拜拜，沒想到意外湊成了一樁姻緣。雖然當初是神助攻的媒人，但面對近日簡廷芮夫妻捲入「粿王事件」，連晨翔承，關心男方多一點，「我跟她老公比較好，他畢竟是素人」。他也提醒賴冠儒：「心理素質要強一點，生活還是要過，不要因為看到這些東西，心情被影響。」透露賴冠儒的狀態還算OK，「一樣就照顧小孩，該工作就工作」。

連晨翔是簡廷芮夫妻的「媒人」（記者胡舜翔攝）連晨翔是簡廷芮夫妻的「媒人」（記者胡舜翔攝）

連晨翔7月與劉品言登記結婚，被問到成為人夫後，是否更注意與異性的「邊界感」？他立刻回答：「會啊！」說完還與《舊金山美容院》裡飾演「無血緣妹妹」的方志友默契地往兩側微微移開，用實際行動展現邊界感滿點。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中