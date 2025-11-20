自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿粿事業跌谷底！傳SWAG伸橄欖枝 平台回應曝光

粿粿因婚變風波事業跌至谷底。（資料照；記者陳逸寬攝）粿粿因婚變風波事業跌至谷底。（資料照；記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿因與王子爆出婚內外遇，不僅婚姻亮紅燈，事業也瞬間跌落谷底，手上幾乎沒有演藝工作進帳。正當她深陷低潮之際，成人影音平台 SWAG 傳出有意向她伸出橄欖枝，不僅看準她近期的高話題度，也希望能給正在谷底的人一個「重來」的機會。

事件爆發後，范姜彥豐親自公開妻子不忠，讓三方關係陷入僵局。據了解，三人目前正私下協商，希望能避免訴諸法律，但粿粿礙於醜聞延燒，她的工作量瞬間歸零，甚至還傳出她願意替王子承擔部分賠償，使財務壓力愈加沉重。

另一方面，SWAG 內部看見粿粿的潛在價值。除了身為啦啦隊成員的甜美形象外，她本身就擅長直播與粉絲互動，加上話題性十足，平台方認為她具備流量吸引力，因此正在研議提出合作邀約。內容形式相當彈性，只要粿粿同意，就能為她量身打造並提供優渥條件。

《鏡週刊》向 SWAG 內部求證，對方回應「還在研議中」，同時強調：「只要內容合法，隨時歡迎粿粿，SWAG一直很歡迎有想法、有創意的人加入。我們平台不會預設立場，任何人都能用創作重新定義自己」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中