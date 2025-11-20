粿粿事業跌谷底！傳SWAG伸橄欖枝 平台回應曝光

粿粿因婚變風波事業跌至谷底。（資料照；記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿因與王子爆出婚內外遇，不僅婚姻亮紅燈，事業也瞬間跌落谷底，手上幾乎沒有演藝工作進帳。正當她深陷低潮之際，成人影音平台 SWAG 傳出有意向她伸出橄欖枝，不僅看準她近期的高話題度，也希望能給正在谷底的人一個「重來」的機會。

事件爆發後，范姜彥豐親自公開妻子不忠，讓三方關係陷入僵局。據了解，三人目前正私下協商，希望能避免訴諸法律，但粿粿礙於醜聞延燒，她的工作量瞬間歸零，甚至還傳出她願意替王子承擔部分賠償，使財務壓力愈加沉重。

請繼續往下閱讀...

另一方面，SWAG 內部看見粿粿的潛在價值。除了身為啦啦隊成員的甜美形象外，她本身就擅長直播與粉絲互動，加上話題性十足，平台方認為她具備流量吸引力，因此正在研議提出合作邀約。內容形式相當彈性，只要粿粿同意，就能為她量身打造並提供優渥條件。

《鏡週刊》向 SWAG 內部求證，對方回應「還在研議中」，同時強調：「只要內容合法，隨時歡迎粿粿，SWAG一直很歡迎有想法、有創意的人加入。我們平台不會預設立場，任何人都能用創作重新定義自己」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法