娛樂 最新消息

吳青峰脫口「明年不會有任何活動」 空窗期計畫曝光

吳青峰今天出席聯合勸募愛心定存勸募活動。（記者胡舜翔攝）吳青峰今天出席聯合勸募愛心定存勸募活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳青峰今天擔任愛心大使，出席聯合勸募愛心定存勸募活動，他在台上脫口表示：「明年不會有任何活動，也不會發專輯。」透露蘇打綠正在籌備由李伯恩操刀的團體綜藝節目，明年他想休息並專注創作。

吳青峰受訪時談到：「目前我的人生一點都沒有計畫。」提到蘇打綠接下來唯一的安排，就是先把團綜拍完。至於播出平台仍未決定，他笑說：「希望放出這個消息後，大家可以來找我們。」還有已接下的尾牙工作會如期完成。

吳青峰坦言明年想休息並專注創作。（記者胡舜翔攝）吳青峰坦言明年想休息並專注創作。（記者胡舜翔攝）

吳青峰坦言明年很想要好好休息，「空窗期我有很多事情可以做，就是好好生活，想要醉生夢死。如果我沒有任何事情要做，就可以吃冰了。我從巡迴到結束，現在連咖啡都還沒喝。」為了唱歌，他依舊保持高度自律。

吳青峰今年替蔡依林、許茹芸、洪佩瑜、裘德等藝人寫歌，他談到：「還有很多歌，歡迎大家來認領。」唯獨暫時不想做自己的專輯，想把步調放慢如果，明年沒有工作安排，打算持續創作。吳青峰打算明年「只專注寫歌」，「現在有一股前所未有的熱情」，打趣形容在創作上變成了「脫韁野馬」。

