（直擊）SJ又發糖！銀赫霸氣拉東海「頭靠頭」 3萬人全瘋了

銀赫把東海的頭推向自己「額頭靠額頭」，赫海粉絲都瘋了。（讀者提供）銀赫把東海的頭推向自己「額頭靠額頭」，赫海粉絲都瘋了。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕SUPER JUNIOR今天（15日）在大巨蛋的演唱會進入第二天，同樣吸引滿場3萬人朝聖。昨天在大巨蛋玩「借位親吻」的東海、銀赫，今天則在《Sorry, Sorry》時，銀赫直接把東海的頭扶過來「頭靠頭」，這兩天絕對是赫海CP粉的大勝利。

9位成員今天火力全開，帥度再升級，每個人都是體力怪物，尤其是中後段一連幾首經典快歌，《Mr. Simple》、《BONAMANA》及《Sorry, Sorry》更是嗨翻全場，東海連兩天穿上深V服裝，露出堅實胸肌，一拿下墨鏡立刻掀起尖叫聲，更別說他突然變出玫瑰花，撩得粉絲臉紅心跳。利特、希澈這一對同齡好友同樣很有戲，希澈今天又把利特襯衫扒光，為大家放送福利，而希澈也大喊「臺北No.1」，現場歡呼聲連連。

昨天他們在演出尾聲，穿上大巨蛋贈送的深藍色球衣，今天則換回原本的球衣，獻唱《Marry U》，銀赫特別改詞告白「老婆」，希澈則是說「老公」，利特應景的問大家要不要結婚，一旁的神童回應：「當然！」而粉絲觀眾席則舉出「OF COURSE I DO」，成員們知道絕對不只如此，果然粉絲一翻面又是新的內容，寫著「明天給你紀念禮物ㄎㄎ」。

