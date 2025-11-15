自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

金屬外交！駐芬蘭大使林昶佐露面了 閃靈樂團合體時機曝

〔記者陽昕翰／台北報導〕台芬金屬外交！「F:F:F 音樂節」號召血肉果汁機、恆月三途前進北歐震撼開唱，駐芬蘭大使林昶佐今天以影片在記者會驚喜露面，除了感謝文化總會與外交部對於歐洲文化年的協助，讓「金屬外交」有機會實現成真，還能以音樂人身分重回舞台。

閃靈樂團將在芬蘭合體開唱。（文化總會提供）閃靈樂團將在芬蘭合體開唱。（文化總會提供）

閃靈樂團即將在芬蘭合體，對於能在忙碌生活中能短暫切換，林昶佐表示：「能在芬蘭推廣台灣金屬音樂，絕對不是一件容易的事，因此很開心能藉由這場音樂節，給當地認識不一樣的台灣文化，我相當期待在赫爾辛基見到血肉果汁機、恆月三途、Sonia等多位老朋友，當然還有親愛的閃靈團員，終於有機會一起在舞台重聚。」

血肉果汁機身穿設計師布雷克打造的服飾，在芬蘭演出。（文化總會提供）血肉果汁機身穿設計師布雷克打造的服飾，在芬蘭演出。（文化總會提供）

「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節11月27日在赫爾辛基盛大登場，包括血肉果汁機、恆月三途，以及駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈樂團帶來限定表演，三組不同風貌的台灣金屬之聲，要與三組芬蘭知名音樂人精彩過招，成為一場直衝感官神經的「金屬外交」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中