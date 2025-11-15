金屬外交！駐芬蘭大使林昶佐露面了 閃靈樂團合體時機曝

〔記者陽昕翰／台北報導〕台芬金屬外交！「F:F:F 音樂節」號召血肉果汁機、恆月三途前進北歐震撼開唱，駐芬蘭大使林昶佐今天以影片在記者會驚喜露面，除了感謝文化總會與外交部對於歐洲文化年的協助，讓「金屬外交」有機會實現成真，還能以音樂人身分重回舞台。

閃靈樂團將在芬蘭合體開唱。（文化總會提供）

閃靈樂團即將在芬蘭合體，對於能在忙碌生活中能短暫切換，林昶佐表示：「能在芬蘭推廣台灣金屬音樂，絕對不是一件容易的事，因此很開心能藉由這場音樂節，給當地認識不一樣的台灣文化，我相當期待在赫爾辛基見到血肉果汁機、恆月三途、Sonia等多位老朋友，當然還有親愛的閃靈團員，終於有機會一起在舞台重聚。」

血肉果汁機身穿設計師布雷克打造的服飾，在芬蘭演出。（文化總會提供）

「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節11月27日在赫爾辛基盛大登場，包括血肉果汁機、恆月三途，以及駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈樂團帶來限定表演，三組不同風貌的台灣金屬之聲，要與三組芬蘭知名音樂人精彩過招，成為一場直衝感官神經的「金屬外交」。

