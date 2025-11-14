孫儷14歲帥兒「等等」曝光 左右夾擊親變形超快樂

鄧超（左）、孫儷（右）一人一邊親吻兒子等等，把帥臉都親到變形。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星孫儷日前甜曬替14歲大兒子「等等」慶祝14歲生日照片，只見孫儷和鄧超兩人左右夾擊，同時親在等等的臉上，把兒子帥氣的臉蛋擠到變形，格外凸顯出家人之間的甜蜜。

孫儷和鄧超兩人婚後育有一對寶貝兒女，昨（13）日曬出替等等慶生的照片，更加碼透露鄧超從12日凌晨開始就不斷傳訊息提醒她，14年前的此時夫妻兩人在做什麼。14年前孫儷生下等等，笑說當時「鄧先生眼睛應該是在潮水中度過」，而且因為剛生完孩子，孫儷下床一時找不著重心，差點摔倒把鄧超嚇壞。

請繼續往下閱讀...

鄧超忍不住曬出兒子等等帥氣胯下運球的照片。（翻攝自微博）

鄧超從等等出生後便百般呵護，連照黃疸的時候都在機器旁邊站著。出院之後鄧超跟孫儷夫妻倆更是焦慮，等等喝多少奶、上廁所的重量都讓他們擔心，孫儷還曾經因為壓力太大，忍不住大哭。如今時光飛逝，等等已經長成帥氣少年，讓孫儷感嘆：「14年了耶，時間太快了，是不是」。

鄧超還忍不住在微博發了一張等等「胯下運球」的照片，更寫著：「兄弟，生日快樂，愛你！」還加上14顆愛心。

等等完美復刻了鄧超、孫儷兩人的優點，長得帥氣、身高也不斷增高，筆直長腿堪比模特兒，讓許多網友都稱讚，真是有愛的一家人。

14歲的等等（左）坐在鄧超身邊，長相非常秀氣。（翻攝自微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法