最強小三登場！ 陳奕268天守護愛妻 甜喊女兒：永遠搶不走正宮

陳奕與太太紀曦晨迎接女兒Anorra出生。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕37歲陳奕與「五分埔成衣千金」紀曦晨交往一年，6月文定時宣布年底迎接新生命的喜訊。婚後兩人感情甜蜜穩定，時常在社群平台放閃，近日紀曦晨正式進入待產期，終於在昨（13日）迎來好消息，陳奕今在臉書分享一家三口溫馨合照，喜曝女兒「Anorra」平安誕生。

陳奕牽著太太紀曦晨的手。（翻攝自臉書）

陳奕13日深夜在臉書曬出一張牽著老婆手的照片，畫面中紀曦晨手上貼著點滴膠帶，他寫下：「1113 母女均安，老婆辛苦了。」並透露自己緊張到眼前一片白，心跳飆升至128，直呼媽媽好偉大，用最真實的方式分享升格新手爸爸的激動心情。

請繼續往下閱讀...

陳奕稍早分享產房照，開心向女兒說：「Anorra，Happy Birthday，1113 · 我們的小奇蹟。」提及老婆懷孕38週又2天，「整整268天。從『女孩』走向『媽媽』的這段旅程，我全程看著、心疼著、敬佩著。」

陳奕開心與女兒Anorra合影。（翻攝自臉書）

紀曦晨懷孕的268天裡，所有的辛苦陳奕都看在眼裡，他說：「妳不只是孕育生命，妳也在重生成，更溫柔、更堅強、更美好的自己。老婆，我愛妳。謝謝妳願意陪我一起創造這個家、這段人生。妳真的，真的很辛苦了。」

陳奕分享女兒出生的喜悅，「昨日，我們家的最強小三正式登場，（年紀輕輕就會嘟嘴、眨眼？只是要你模仿，誰準妳超越），但妳放心，再可愛的小三，也搶不走正宮的位置。妳永遠是我最重要的那個人。未來的每一天，我都會努力成為妳的靠山、Anorra的爸爸、妳的神隊友。」貼文一出，立刻湧入粉絲祝福，大家紛紛留言：「恭喜陳奕升格人父！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法