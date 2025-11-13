陳美鳳付千萬和解金離婚！理解「范姜彥豐求償1600萬」：希望對方付出代價

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳美鳳今出席珠寶活動，足蹬15公分高跟鞋，一襲金色亮片晚禮服配上市價破16億元的深老坑玻冰種藍綠翡翠串珠及蛋面陽綠翡翠大鑽戒，光彩奪目。受訪時被問到近來正夯的「粿王風波」，遭戴綠帽的范姜彥豐求償1600萬，陳美鳳2016年結束與前夫徐福慶（David）長達4年的跨國離婚官司，當時她付了上千萬和解金，作為離婚大前輩的她幽幽表示：「當事人可能覺得那種心理感受很不爽，希望是實質上的懲罰，或是希望對方付出一點代價。」

陳美鳳今出席珠寶活動，被問起對「粿王風波」看法。（記者潘少棠攝）

而她當年是遭背叛，還要花錢才能離婚，相隔快10年，陳美鳳如今已經能坦然面對，她說：「當年是個過程，如果這樣（花錢）能解決，就是一個方式，不要再拖下去，至少不是我欠你的。」

陳美鳳2016年結束與前夫徐福慶（David）長達4年的跨國離婚官司。（記者潘少棠攝）

她回想當年一週七天，有六天都因為感情事不開心，才決定快刀斬亂麻，儘早面對這段情。後來付出的錢，則是美國房產賣掉所賺的錢，她說：「至少不是整棟被他拿走！」因為她事後才發現美國房產遭買賣，若再遲個半個月，房子就不是她的名下。

陳美鳳憶起當年打離婚官司的漫長時光，很感謝身旁親友、台灣的觀眾與媒體給她許多溫暖。（記者潘少棠攝）

但陳美鳳不後悔走過這一遭，她說：「經過那階段，更珍惜現在所有的，很謝謝他曾經的陪伴。」她也提到當年打離婚官司的漫長時光，很感謝身旁親友、台灣的觀眾與媒體給她許多溫暖，「我雖然心裡難受，還是打起精神把自己該做的事做好。」她為自己下了個最佳註腳，認為不要輸了感情，也輸了工作。

