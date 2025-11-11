《魷魚遊戲》001爺爺爆性騷擾 二審翻盤變無罪

Netflix夯劇《魷魚遊戲》中飾演001參賽者爆紅的吳永洙。（資料照，Netflix提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在Netflix夯劇《魷魚遊戲》中飾演001參賽者爆紅的吳永洙（오영수），是首位獲頒金球獎最佳男配角的韓國演員，後來，他被指控於2017年非禮20多歲話劇演員A小姐，案件一審判決有期徒刑8個月、緩刑2年、接受40小時性暴力治療課程。但堅決否認犯行的他繼續上訴，今（11）二審結果出爐，竟然大翻盤，改判吳永洙無罪。

韓國法院指出：「被告很有可能已獲得受害者同意（擁抱），且被害人並未表現拒絕，因此是否存在強制猥褻的意圖令人存疑。」法院補充：「被害人在事發6個月後才到專門機構諮詢，根據諮詢紀錄，內容提及被告曾抱住被害人並試圖親吻，該內容被錯誤記載的可能性不大，但難以判斷當下是否真的開始親吻行為，因此是否構成強制猥褻仍有疑問。」

吳永洙捲性騷擾案，二審獲判無罪。（翻攝自X）

外界對於吳永洙曾發訊息對被害人道歉，覺得他應該有騷擾行為才會這樣做，法院卻認為「《魷魚遊戲》當時正受到高度關注，不論真相如何，只要性犯罪行為被外界得知，就可能造成巨大影響，且澄清事實需要時間，因此被告傳送道歉訊息並不算罕見，也不代表承認被害人主張的所有內容。」

得知二審宣判無罪後，吳永洙感謝法官做出明智的判決，A女則透過女性團體痛批可恥，「懇請司法部門審慎反省本次判決將向社會釋出的訊息」。

