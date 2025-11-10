自由電子報
娛樂 最新消息

白敬亭脫了！《難哄》曬精壯線條 電眼勾魂掀「白太太」暴動

章若楠從背後輕摟白敬亭，兩人互動自然默契十足。（中天電視提供）章若楠從背後輕摟白敬亭，兩人互動自然默契十足。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕改編自超人氣同名小說的電視劇《難哄》，11月10日起在中天娛樂台播出，該劇講述白敬亭飾演的「桑延」，因緣巧合與章若楠飾演的高中初戀「溫以凡」成為室友，然而高中時期「桑延」告白慘遭「溫以凡」拒絕，這讓再度相逢的兩人，起初假裝不認識，但同在一個屋簷下朝夕相處，關係逐漸緩和，更解開當年的誤會，互相治癒彼此，一同度過困難。這部劇與爆款甜寵劇《偷偷藏不住》同為姊妹作，但與之不同的是，《難哄》在男女情感的表現較為隱忍、克制，用細膩及深刻的台詞，勾勒出屬於「桑延」和「溫以凡」之間真摯又浪漫的故事，讓觀眾沉浸在故事裡，更掀起現象級的討論度。

過去白敬亭挑戰的劇種多為職人、懸疑、古裝等類型的題材，此次接下《難哄》這樣話題度超高的時裝偶像劇，他坦言相當有壓力，並且也沒想到這樣的角色會找他詮釋，「說實話我不認為我是長得好看的那一掛，真沒有謙虛，所以我在這個領域就是自己沒有那麼大信心，但我看完有聲小說、漫畫、漫劇之後，我自己個人非常喜歡，我覺得在表演上對於我來講是一個很大的挑戰」，雖然很多粉絲都會留言「白敬亭在劇裡絕帥」、「角色非你莫屬」等，但白敬亭表示「桑延」令他相當有負擔，「我記得我殺青的那天，我長舒了一口氣，跟我同事說『可以做回我自己了』」，怕他自己在造型、言談舉止上面影響角色，更帶給觀眾不好的觀劇體驗。

白敬亭在《難哄》精壯線條與冷峻眼神電暈全網。（中天電視提供）白敬亭在《難哄》精壯線條與冷峻眼神電暈全網。（中天電視提供）

白敬亭不僅在人物氣質、造型上下功夫之外，就連身材管理也儘量貼近角色形象，完美表現出萬千少女夢中情人的模樣，不只穿衣有型，脫衣時還展現出精瘦的好身材，與自身少年感的外型形成極大反差，也讓許多《難哄》的劇迷紛紛成為「白太太」，而為了保持這樣的身材，白敬亭也下了不少苦功，他更說到在拍裸上半身的戲之前，除了會運動讓肌肉線條更明顯之外，「控制飲食，天天刷職業健體健美的運動員如何備賽，學習如何讓身材看著更好」，除此之外，因為劇中有許多大特寫的鏡頭，白敬亭也相當注重「眼睛」的情緒表達，更被網友稱為「白敬亭的眼睛會愛人」，對此他也說道，「我自己對表演的理解就是真誠，最真誠的表達方式，首先體現出來的器官就是眼睛」，為此非科班出身的他不僅跟導演長時間的討論，更參考許多前輩在劇裡展現情感的方式。

「桑延」與「溫以凡」生日名場面甜度爆表，白敬亭嘴硬又貼心，掀起全台蛋糕店瘋製同款草莓蛋糕熱潮。（中天電視提供）「桑延」與「溫以凡」生日名場面甜度爆表，白敬亭嘴硬又貼心，掀起全台蛋糕店瘋製同款草莓蛋糕熱潮。（中天電視提供）

白敬亭在《難哄》除了外型、演技廣受好評之外，嘴硬癡情種的角色個性更是讓人相當喜歡，像是「桑延」在「溫以凡」生日當天，特意等她加班回家，更指使「溫以凡」從冰箱幫他拿出紙盒，等到「溫以凡」打開紙盒才發現那是「桑延」特意為她準備的生日蛋糕，「桑延」卻還是嘴硬說「隨便買的」，讓網友吐槽「再嘴硬把你牙掰了」，片段中出現的可愛造型草莓蛋糕，也引起討論，更讓全台蛋糕店爭相製作同款販售，而對於角色常常口是心非，白敬亭吐槽地說，「我要是嘴不硬，兩集就結束了」，他說到自己私下個性跟「桑延」一樣嘴硬，但其他部分就不相似，他也讚嘆導演「拍到我很多人生鏡頭，從來沒有覺得自己這麼帥，以後怎麼辦」，拍完戲後還跟導演要影音素材，並笑稱自己開始有包袱，「就是拍得很好看」。這部話題度超高的《難哄》11月10日起週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出

