雙金得主打造《野孩子》少棒賽 「張泰山、林益全」4大傳奇現身了

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲金鐘雙料得主、前B.A.D成員黃丹尼跨界製作的偏鄉紀實節目《野！孩子起步走！》第三季，進入最熱血的尾聲！節目壓軸舉辦「野孩子夢想棒球日」公益少棒賽，4所偏鄉國小少棒隊8日齊聚彰化縣和美忠全壘球場，揮灑青春汗水上演精彩對決。

「野孩子夢想棒球日」公益少棒比賽在彰化縣和美忠全壘球場展開對決。（海爾斯提供）

活動開場由台中德芙蘭國小帶來充滿力量的泰雅族戰舞，象徵飛出大山的白鶴、勇敢追夢。接著，同樣來自泰雅族的苗栗汶水國小，以汶水溪涓流不息的精神展現球技；南投布農族的千秋國小則秉持自律與責任的堅毅意志應戰；地主隊彰化線西國小則以「風裡長大的孩子無所畏懼」為信念迎戰，四支隊伍「山與海的孩子」齊聚球場，讓這場公益賽燃起滿滿熱血。

沐妍擔任比賽主持人。（海爾斯提供）

主持棒由「最美MC」沐妍擔任，搭配球評劉時豪與4位傳奇球星張泰山、黃忠義、陳義信、林益全同場見證孩子們的夢想瞬間。原民會副主委、「假日飛刀手」陳義信也親自下場指導，他笑說：「雖然是國小賽事，卻都有著原住民孩子最代表的精神，專注度與拚勁完全不輸別的國家，希望有天孩子們能站上職棒舞台！」沐妍感性表示：「這不只是一場比賽，而是四支偏鄉少棒的夢想交流會。」

林益全（左起）、主持人沐妍、黃忠義一起參與「野孩子夢想棒球日」活動。（海爾斯提供）

賽事中戰況緊湊，首場由千秋國小對上線西國小，千秋穩定投打拿下晉級；接著汶水國小對上德芙蘭國小，德芙蘭第二局火力全開連續安打強勢晉級。壓軸冠軍戰由千秋對決德芙蘭，前三局攻守拉鋸，第四局戰成1比1平手，最終千秋把握關鍵機會超前比分，以穩健守備守住勝果，奪下本屆冠軍！比賽高潮迭起、全場沸騰，賽後小球員們互敬握手，展現十足運動家精神。

黃丹尼頒發獎金。（海爾斯提供）

張泰山（右）和黃忠義示範投打棒球。（海爾斯提供）

「森林王子」張泰山賽後表示：「勝負雖然重要，但更重要的是孩子們學會了團隊、面對壓力與堅持。」黃丹尼則說：「這場公益賽的初衷，是希望大家能看見偏鄉孩子的努力與笑容。我們透過節目，讓更多人了解基層體育的價值與教育的力量。」他也強調，《野！孩子起步走！》不只是紀錄孩子打球的瞬間，更希望成為串連社會資源的平台，讓企業與民間共同支持偏鄉教育與體育發展。

黃丹尼（左起）、主持人沐妍、球評劉時豪一起參與「野孩子夢想棒球日」活動。（海爾斯提供）

活動同時結合公益市集，錫卿文教基金會、彰美慢速壘球協會、寶礦力水得、和美鎮公所、線西鄉農會等單位共襄盛舉，現場展示地方特色產品與學校成果。嘉義食農廚師團隊也以彰化在地食材烹調美味料理，讓小球員們比賽後充滿能量。此次活動以「從土地到餐桌」為主題，串連運動、文化與公益，為偏鄉孩子的夢想畫下最溫暖的句點。

