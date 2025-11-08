Toyz坐牢再重挫！火鍋店撐不到1年驚傳歇業 頂讓價2週狂降188萬

Toyz位於台中的火鍋品牌「鍋癮子」開業不足1年宣布歇業。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕LOL前冠軍、遊戲實況主「Toyz」劉偉健因販售大麻菸彈被判刑4年2月，已於去年5月入台中監獄服刑，同年底更創立港式火鍋店「鍋癮子」，豈料開張不到1年時間竟傳出結束營業，儘管外界推測與財務壓力有關，但官方說法為「內部重整與空間優化」。然而，該店面頂讓資訊近日曝光，原本喊價688萬元，如今大降至500萬元，2週內降幅高達188萬元。

Toyz位於台中的「鍋癮子」去年開幕時吸引不少粉絲打卡，豈料該店今年1月便宣布暫停營運，直到10月更被指已在尋求頂讓，開價688萬元卻始終無人接手，外界猜測與人事與營運成本有關。然而，頂讓訊息近日再更新，不僅大幅降至500萬元甚至強調「價格可議」，租金則為每月26萬元，設備包括紅酒櫃、平板、包廂桌椅與風水樹等一併轉讓，可與屋主重新議約。

事實上，Toyz於2021年因涉網路販毒案遭判刑4年2月有期徒刑，2024年5月入監服刑，店務由女友篠崎泫代為處理。外界質疑火鍋店歇業原因，與Toyz服刑時間重疊有關，不過篠崎泫僅透過經紀人低調回應「依照官方公告處理。」未多做解釋。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

