「中山73」親情共鳴滿點！《天才琴手》、《新來的小朋友》溫暖登場

〔記者鍾志均／台北報導〕台中「中山73影視藝文空間」11月節目部部精彩，本月聚焦第10屆台中國際女性影展，邀觀眾走進女性視角的影像世界；另外祭出「親情牌」，精選兩部「親情」為主的電影，包括改編自法國雙胞胎天才鋼琴家「普蕾奈姊妹」的《天才琴手》，以及溫馨感人的紀錄片《新來的小朋友》。

《天才琴手》由女星卡蜜兒拉扎（左）、梅蘭妮侯貝爾飾演雙胞胎姊妹鋼琴家。（海鵬提供）

法國親情電影《天才琴手》為賣座片《貝禮一家》製作公司最新推出的作品，描述一對雙胞胎天才鋼琴家的深情故事。

由法國父子檔名導菲迪里克波提、瓦倫汀波提聯手執導，更邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎、新銳女星梅蘭妮侯貝爾飾演「姊妹」；以及喜劇票房男星馮克杜柏斯克、凱薩獎影后伊莎貝卡蕾飾演「爸媽」。

四位「家人」聯手將這個動人心弦、激勵人心的生命旅程詮釋得絲絲入扣，親情濃郁破表，連法國媒體都盛讚「真實情感引人共鳴」，連東京交響樂團常任指揮佐佐木新平都很買單，極力盛讚該片是部「值得觀賞及聆聽的電影」。

《新來的小朋友》描述10歲印尼裔臺灣男孩陳約翰（Zane）和家人的故事。（海鵬提供）

《新來的小朋友》透過一位10歲的印尼裔台灣男孩陳約翰（Zane）的生活點滴，溫柔訴說關於「家」、「文化」和「歸屬」的深刻議題，真誠、溫暖並具啟發性，是「中山73」本月嚴選推薦。

台中市新住民人口數今年突破6萬5千人，成為台灣最友善宜居的都市之一，為了讓更多觀眾貼近本片，台中市影視發展基金會將於11月8日邀請《新來的小朋友》導演陳聖元舉辦講座「家在影像裡：我的台灣故事」，分享他從印尼到入籍中華民國的有趣觀察。

陳聖元導演曾以紀錄電影《逆者》，勇奪「CNEX華人紀錄片提案會」最佳提案獎等三項大獎。他的作品多關注移民、身份認同與文化融合等議題，並以細膩視角呈現人物的情感與掙扎，具有強烈的人文關懷；更多節目資訊請上「中山73影視藝文空間」臉書專頁查詢。

