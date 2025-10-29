自由電子報
娛樂 最新消息

網瘋猜范姜彥豐找徵信社「可求償3千萬」 線索曝光網驚：難怪有證據

范姜彥豐控訴老婆粿粿婚內出軌。（翻攝IG）范姜彥豐控訴老婆粿粿婚內出軌。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕丹妮婊姐上個月的Podcast內容，邀到徵信社執行長謝智博當來賓，兩人當時在對話中提到的婚內出軌案例今被網友翻出，紛紛猜測這指的是今爆出婚變及出軌傳聞的事主粿粿及范姜彥豐。

粿粿、王子陷風波。（翻攝自IG）粿粿、王子陷風波。（翻攝自IG）

藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，不過如今兩人傳出婚變，兩人這陣子皆未對外說明，不過今（29） 日范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，強調自己有兩人的出軌證據，此事一出引發嘩然。

丹妮婊姐與徵信社執行長訪談被翻出。（翻攝自Podcast）丹妮婊姐與徵信社執行長訪談被翻出。（翻攝自Podcast）

就有網友翻出丹妮婊姐9月初的Podcast，徵信社執行長謝智博當時提到手邊有個案子是三方都是知名演藝人員，「像以這個案件來講，當事人最害怕的是談判過程被對方做文章、拿來攻擊演藝生涯，如果我今天可以深入去把一切責任攬在身上，讓當事人置外，讓對方知道有不可逾越的風險跟高牆，自然而然有可能把金額拉到當事人談不到的高度。」

謝智博進一步指出，本來透過剩餘財產分配跟侵害配偶權的訴訟，最後能分得5、60萬頂多80萬，但透過他們協商有機會拿到3千多萬，謝智博還透露線索指稱「某某人九月份要去中國拍片也有在中國開演唱會」、「形象很健康，弟弟也是，很陽光長得帥」，丹妮婊姐直呼線索是否太多，雖然自己還是不知道是誰。如今片段被翻出，網友指出王子在8月底曾在廣州開過音樂會，並猜測很可能是范姜彥豐有找徵信社，手邊才會握有證據。

