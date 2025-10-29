網瘋猜范姜彥豐找徵信社「可求償3千萬」 線索曝光網驚：難怪有證據

范姜彥豐控訴老婆粿粿婚內出軌。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕丹妮婊姐上個月的Podcast內容，邀到徵信社執行長謝智博當來賓，兩人當時在對話中提到的婚內出軌案例今被網友翻出，紛紛猜測這指的是今爆出婚變及出軌傳聞的事主粿粿及范姜彥豐。

粿粿、王子陷風波。（翻攝自IG）

藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，不過如今兩人傳出婚變，兩人這陣子皆未對外說明，不過今（29） 日范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，強調自己有兩人的出軌證據，此事一出引發嘩然。

丹妮婊姐與徵信社執行長訪談被翻出。（翻攝自Podcast）

就有網友翻出丹妮婊姐9月初的Podcast，徵信社執行長謝智博當時提到，手邊有個案子是三方都是知名演藝人員，「像以這個案件來講，當事人最害怕的是談判過程被對方做文章、拿來攻擊演藝生涯，如果我今天可以深入去把一切責任攬在身上，讓當事人置外，讓對方知道有不可逾越的風險跟高牆，自然而然有可能把金額拉到當事人談不到的高度。」

謝智博進一步指出，本來透過剩餘財產分配跟侵害配偶權的訴訟，最後能分得5、60萬頂多80萬，但透過他們協商有機會拿到3千多萬，謝智博還透露線索指稱，「某某人九月份要去中國拍片，也有在中國開演唱會」、「形象很健康，弟弟也是，很陽光長得帥」，丹妮婊姐直呼線索是否太多，雖然自己還是不知道是誰。如今片段被翻出，網友指出王子在8月底曾在廣州開過音樂會，並猜測很可能是范姜彥豐有找徵信社，手邊才會握有證據。

