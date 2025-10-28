威廉等藝人爆遭閃兵案主嫌勒索 檢警將調查釐清

〔記者王定傳／台北報導〕新北地院審理藝人閃兵案昨傳喚多名藝人出庭，其中，藝人威廉昨當庭自爆曾遭閃兵集團首腦陳志明「勒索」，金額約4、50萬元左右；藝人黃博石供稱曾向陳志明表達不想再造假，卻遭對方施壓恐嚇。據了解，新北地檢署將針對此部分將進一步調查釐清。

新北地院昨開庭傳喚藝人包含陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙（Teddy）、陳信維、舞台劇演員黃博石、台大學霸方東華、超詳解examking創辦人蔣矩任。出庭的被告大多認罪，並請求從輕量刑，但檢方不同意，此外，昨庭訊時，威廉自爆遭陳志明勒索、黃博石聲稱遭施壓恐嚇，不過，庭訊結束後，威廉轉趨低調，透露未來還會開庭，會再向庭上說明，未針對遭勒索部分多作說明。

新北地院昨審理藝人閃兵案，傳喚威廉（左）出庭。（資料照）

檢警調查，陳嫌教導役男先反覆以憋氣，造成體檢時血壓異常，待獲得返家配戴24小時血壓監測儀器機會後，再由有重度高血壓的陳嫌或槍手「頂包」配戴，因監控數據顯示血壓異常，以此取得重度高血壓證明，將「常備役體位」更改成「免役體位」，藝人陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、陳向熙、陳信維等都因此取得免疫證明書，檢方在今年6月間將陳嫌及藝人共28起訴，尚在審理中。

