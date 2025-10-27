陸小芬24年沒拍戲！佛法修心回歸被讚「人間地藏王」

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《接住流星的人》開播話題不斷，這也是金馬影后陸小芬睽違24年再度接演影集的作品。根據尼爾森收視率調查，全台同時段80個節目中，首播便挺進第34名，氣勢驚人。

大愛劇《接住流星的人》陸小芬上「全民星攻略」宣傳新戲。（大愛提供）

陸小芬飾演的「江柑」是個行動派的菩薩，她的力量來自「不恥下問」。只要有機會，就會主動邀請人：「有沒有興趣當志工老師，幫小朋友輔導功課？」就連在公園散步時，也能衝進籃球場中間向年輕人招募。劇情在27日播出的第三集中迎來情感高峰，當課輔班學生吼出一句「妳又不是我媽，憑什麼管我！」期末同樂會的熱鬧瞬間凝結，整個空氣頓時安靜下來。

劇中的課輔班是一群志工用愛陪伴孩子，讓他們重新看見希望的地方。陸小芬說，拍完戲後深刻感受到：「江柑也是地藏王菩薩的悲願，希望盡量幫助社會沒有被看到的角落、貧困家庭的小孩。」看到原型人物長大的孩子們回到劇組探班時，她動情表示：「墜落的流星，因為有愛而能重返天空，閃閃發光。」

大愛劇《接住流星的人》吳政勳上「全民星攻略」宣傳新戲。（大愛提供）

為了替新戲宣傳，陸小芬帶著劇中兒子吳政勳上《全民星攻略》，母子檔初次挑戰益智節目。陸小芬緊張到時間還沒到就猛按搶答鈴，甚至按到手都紅了，卻仍落空。直到曾國城宣布「只剩最後五題」時，她竟奇蹟般搶下答題權，成為全場驚喜焦點。

大愛劇《接住流星的人》陸小芬、吳政勳上「全民星攻略」宣傳新戲。（大愛提供）

談到復出拍戲，陸小芬回想過去長期拍戲的日子，作息不正常、飲食失衡，「就會影響到睡眠、精神跟體力，沒辦法拍好戲。」如今生活步調放慢，她喜歡自己做菜，「因為那個乾淨，外面的油還有添加物真的是太多了。」她偏好簡單的水煮或清蒸料理，減輕身體負擔，也熱愛藥膳養生，「我家中《黃帝內經》就有好幾套，我不是要當中醫，但是我從書中去找我適合的飲食。」

陸小芬生活規律自然，「跟著太陽作息，你就不要在半夜起來工作嘛。」她笑說，這樣生活才不違和。閒暇時，她研究佛學，把它當成生命的導師。她認為現代人資訊太多、同時做太多事，「心都沒有歇嘛，沒有休息，心就很混亂。」她最受用的一句話是「歇即菩提」，不要向外尋找答案，靜下心、整理自己，回到最初的平靜，才能真正找到內心的力量。

