娛樂 最新消息

詩麗吉一生優雅終成傳奇！泰國最動人愛情故事落幕

已故泰國國王蒲美蓬（左）和詩麗吉有著動人愛情故事。（路透）已故泰國國王蒲美蓬（左）和詩麗吉有著動人愛情故事。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國王室24日晚間傳出「國母」詩麗吉皇太后（Queen Sirikit）辭世噩耗，享耆壽93歲，泰國總理隨即宣布全國進入哀悼期，王室成員與貴族將服喪一年；綜觀詩麗吉一生超越「皇后」的身分，既是蒲美蓬國王最堅實的依靠，也是泰國近代歷史中最具象徵意義的女性。

詩麗吉以優雅、堅毅與愛民之心，將皇室形象從宮廷走向民間，與丈夫並肩經歷戰後重建、政局動盪與現代化的轉折，被人民稱為「大地之母」。

1932年8月12日，詩麗吉出生於曼谷，擁有高貴血統，是拉瑪五世的曾孫女；她的父親曾任泰國駐法大使，讓詩麗吉自幼便在歐洲長大，熟悉語言、音樂與藝術。

詩麗吉16歲那年，泰國年輕的國王蒲美蓬前來拜訪駐法使館，兩人首次相遇，只是這場「命運的見面」並不浪漫，國王遲到3小時，詩麗吉在緊張中屈膝等待，腳酸、臉臭，連她自己後來都笑說，「我們第一次見面，我其實很討厭他。」

只是緣分總在意外時刻悄悄降臨，詩麗吉和蒲美蓬因音樂興趣結緣，愛情在巴黎街頭與音樂會間漸漸發酵。1948年，年僅21歲的蒲美蓬在瑞士駕車時遭遇嚴重車禍，造成右眼失明；聽聞消息的詩麗吉立刻趕赴醫院，日夜守護在病床旁。

傳聞蒲美蓬在送醫途中緊握詩麗吉的肖像照，他曾對身旁的人說：「若我能再見她一面，就算死也無憾。」一段深情告白成為泰國民眾津津樂道的愛情傳說。

