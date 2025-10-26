自由電子報
娛樂 最新消息

牢房擠爆50人、醫院僅3坪！晚安小雞親揭獄中現況：不時就有人過世

薔薔至柬埔寨探監晚安小雞。（翻攝YouTube） 薔薔至柬埔寨探監晚安小雞。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「晚安小雞」與好友「阿鬧」去年2月赴柬埔寨自導自演綁架戲碼，最終被當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑。日前，網紅「薔薔」親赴西港監獄探視，曝光他服刑一年多以來的近況。

晚安小雞坦言，剛入獄時因為害怕，特地裝出囂張模樣掩飾不安，沒想到反而因此惹禍挨打。他也透露，當時身上沒錢買東西吃，是一名獄友熱心提供牙刷、棉被及內褲等生活必需品，如今入獄超過一年，他的生活作息相當規律，每天早上6點起床唱國歌、做操、看書、學英文，晚上9點準時就寢。不過牢房空間狹窄，一間擠著40至50人打地鋪，他坦言「很常睡不著」。

監獄環境惡劣也是一大挑戰。「在這邊生病很困難，醫院只有3坪大」，他說，獄中不時有囚犯因病或輕生過世。儘管如此，他與獄友相處融洽，甚至會吩咐小弟買水招待薔薔一行人。

談到未來，晚安小雞坦言回台後勢必又會被罵翻，但他早已看開，「這些都是成長、都是經歷」。他強調，出獄後仍會繼續直播探險，但會更加謹慎，「做什麼事情都要先想，以不要坐牢為主」。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
☆安心專線：1925
☆生命線協談專線：1995
☆張老師專線：1980

