白冰冰弟子好爭氣！擊敗馬國、印尼選手 陳思瑋在閩南語金曲盛典奪冠

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025世界閩南語金曲盛典全球總決賽昨（22日）於福建泉州安溪登場。歷經半年激戰，陳思瑋以〈決定拼到底〉擊敗馬來西亞廖韵宜與印尼吉良，勇奪世界冠軍，為台灣抱回首座世界級榮耀。他激動落淚哽咽說：「沒有冰冰姐就沒有今天的我，這個獎要獻給白冰冰！」

陳思瑋以唱出自己人生的〈絕對拼到底〉勇奪2025世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

本屆盛典吸引台灣、中國、馬來西亞、新加坡、美加、澳洲等地上萬名參賽者角逐，台灣賽區共有13組選手晉級全球60強。經過層層淘汰，陳思瑋、田絲晴、周氏兄弟成功進入12強。白冰冰此次率隊赴陸，不僅擔任指導老師，還登台演唱〈唱祙煞〉與〈舞池〉，全場報以熱烈掌聲。她開心表示：「今天拿到好成績，終於不負眾望！」

陳思瑋（左）拿到世界冠軍，特別感謝恩師白冰冰。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

這場賽事已邁入第10屆，由澎恰恰、毛俊賀主持，評審陣容堅強，包括陳秀男、黃慶元、章紹同、柯以敏、葉佳修等音樂人。最終成績競爭激烈，陳思瑋以690.13分險勝，僅以0.7分之差奪冠。白冰冰笑說：「前三名真的太接近，我也不知道他會拿冠軍！」

白冰冰（右）與世界閩南語金曲盛典創辦人陳飛開心合照。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

陳思瑋奪冠曲〈決定拼到底〉由同門師弟明亮量身打造，講述他從木工學徒一路唱到世界舞台的勵志故事。自小隔代教養的他，靠木工維生、一路跌跌撞撞，直到30歲才勇敢踏上歌唱比賽之路。白冰冰感動表示：「他不是在唱歌，而是在用生命喊出自己的故事。」

陳思瑋（前排中）以些微差距擊敗馬來西來廖韵宜（前排右）、印尼選手吉良，奪得世界冠軍。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

頒獎典禮上還發生插曲，成績未公布前，陳思瑋誤以為表現不佳、辜負恩師期望，在後台崩潰痛哭。音樂總監陳建平笑說：「他不知道自己拿冠軍就在爆哭！」當主持人宣布他奪冠時，陳思瑋再度落淚：「我終於圓夢，真的拿到世界冠軍了！」

2025世界閩南語金曲盛典總決賽在泉州安溪盛大舉行。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

世界閩南語金曲盛典總策畫柯希平與可愛的周氏兄弟合影。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

張瓊姿也到場幫陳思瑋加油打氣。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

除了冠軍陳思瑋，台灣選手表現同樣亮眼。田絲晴與周氏兄弟晉級12強，吳珉碩奪「最具潛力獎」、蔡雅如獲「最佳表演獎」、張家瑜拿下「最佳台風獎」、林奕妘則榮獲「魅力風尚獎」。白冰冰帶領的團隊可說滿載而歸。她也感性說：「看到孩子們這樣發光，我覺得一切辛苦都值得了。」

