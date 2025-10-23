自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

白冰冰弟子好爭氣！擊敗馬國、印尼選手 陳思瑋在閩南語金曲盛典奪冠

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025世界閩南語金曲盛典全球總決賽昨（22日）於福建泉州安溪登場。歷經半年激戰，陳思瑋以〈決定拼到底〉擊敗馬來西亞廖韵宜與印尼吉良，勇奪世界冠軍，為台灣抱回首座世界級榮耀。他激動落淚哽咽說：「沒有冰冰姐就沒有今天的我，這個獎要獻給白冰冰！」

陳思瑋以唱出自己人生的〈絕對拼到底〉勇奪2025世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）陳思瑋以唱出自己人生的〈絕對拼到底〉勇奪2025世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

本屆盛典吸引台灣、中國、馬來西亞、新加坡、美加、澳洲等地上萬名參賽者角逐，台灣賽區共有13組選手晉級全球60強。經過層層淘汰，陳思瑋、田絲晴、周氏兄弟成功進入12強。白冰冰此次率隊赴陸，不僅擔任指導老師，還登台演唱〈唱祙煞〉與〈舞池〉，全場報以熱烈掌聲。她開心表示：「今天拿到好成績，終於不負眾望！」

陳思瑋（左）拿到世界冠軍，特別感謝恩師白冰冰。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）陳思瑋（左）拿到世界冠軍，特別感謝恩師白冰冰。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

這場賽事已邁入第10屆，由澎恰恰、毛俊賀主持，評審陣容堅強，包括陳秀男、黃慶元、章紹同、柯以敏、葉佳修等音樂人。最終成績競爭激烈，陳思瑋以690.13分險勝，僅以0.7分之差奪冠。白冰冰笑說：「前三名真的太接近，我也不知道他會拿冠軍！」

白冰冰（右）與世界閩南語金曲盛典創辦人陳飛開心合照。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）白冰冰（右）與世界閩南語金曲盛典創辦人陳飛開心合照。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

陳思瑋奪冠曲〈決定拼到底〉由同門師弟明亮量身打造，講述他從木工學徒一路唱到世界舞台的勵志故事。自小隔代教養的他，靠木工維生、一路跌跌撞撞，直到30歲才勇敢踏上歌唱比賽之路。白冰冰感動表示：「他不是在唱歌，而是在用生命喊出自己的故事。」

陳思瑋（前排中）以些微差距擊敗馬來西來廖韵宜（前排右）、印尼選手吉良，奪得世界冠軍。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）陳思瑋（前排中）以些微差距擊敗馬來西來廖韵宜（前排右）、印尼選手吉良，奪得世界冠軍。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

頒獎典禮上還發生插曲，成績未公布前，陳思瑋誤以為表現不佳、辜負恩師期望，在後台崩潰痛哭。音樂總監陳建平笑說：「他不知道自己拿冠軍就在爆哭！」當主持人宣布他奪冠時，陳思瑋再度落淚：「我終於圓夢，真的拿到世界冠軍了！」

2025世界閩南語金曲盛典總決賽在泉州安溪盛大舉行。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）2025世界閩南語金曲盛典總決賽在泉州安溪盛大舉行。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

世界閩南語金曲盛典總策畫柯希平與可愛的周氏兄弟合影。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）世界閩南語金曲盛典總策畫柯希平與可愛的周氏兄弟合影。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

[7]

張瓊姿也到場幫陳思瑋加油打氣。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）張瓊姿也到場幫陳思瑋加油打氣。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

除了冠軍陳思瑋，台灣選手表現同樣亮眼。田絲晴與周氏兄弟晉級12強，吳珉碩奪「最具潛力獎」、蔡雅如獲「最佳表演獎」、張家瑜拿下「最佳台風獎」、林奕妘則榮獲「魅力風尚獎」。白冰冰帶領的團隊可說滿載而歸。她也感性說：「看到孩子們這樣發光，我覺得一切辛苦都值得了。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中