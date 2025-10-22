自由電子報
娛樂 最新消息

陳文茜被罵親中反應曝 罹癌直播近況曝靠「一指神功」寫書

〔記者林欣穎／台北報導〕《文茜的世界周報》於2020年在TVBS 56台播出後，至今將近5年時間，近期更已達成播出1000集的里程碑，節目主持人陳文茜特別以「把自己活成一道光」為題，於前（20）日晚間網路直播，吸引超過6萬5千名網友觀看互動。

陳文茜。（TVBS提供）陳文茜。（TVBS提供）

直播中陳文茜也意外吐露，在臉書上的那些長篇心情文章，甚至是出版的書籍，其實都是用手機打的，因為自己用電腦根本不會輸入中文，也讓直播主持人錢怡君大感驚訝。

陳文茜去年底診斷出黑色素癌後，展開一連串的治療過程，這次直播也仍然在台大癌症醫院進行。《文茜的世界周報》過去在友台播出了3,078集、在TVBS播出了1,000集，超過20年的期間陳文茜只請了四次假。她提到，當初完成肺腺癌手術後，自己請假兩次；另外兩次就是這次罹患的黑色素癌。

由於陳文茜是自體免疫系統患者，此次黑色素癌在免疫系統診療上需要反覆的測試劑量與種類，告假的其中一次是免疫療法測試，另一次則是錄製過年存檔，當時她沒有這麼多體力可以錄四集，因此請代班主持幫忙。回顧這段過往，陳文茜也對自己主持四千多集，卻只請假四次感到不可思議，「我對自己敬禮，這真的不容易。」

陳文茜主持一千集，透過直播與觀眾見面。（TVBS提供）陳文茜主持一千集，透過直播與觀眾見面。（TVBS提供）

直播一開始，錢怡君便觀察到陳文茜與上個月20週年直播時的狀況相比，整體看起來更有精神。

陳文茜補充說，由於治療過程會攻擊她的肺部與其他部位，讓全身很虛弱，而最近她已將免疫治療停掉了，身體也更加穩定，「最近正在修復其他身體器官的工作，就請癌症滾遠一點。」讓許多關注陳文茜病情的網友，也紛紛留言表達祝福。

《文茜的世界周報》深入探討國際政治議題，多少會遇到不同意見的網友，但有一件事讓陳文茜十分自豪，她透露常有來自中國的網友罵她親美、從美國來的網友罵她親中，能被兩邊陣營同時攻擊，「那就表示你對了。」獨到的觀點令許多網友深感佩服。

對談中，陳文茜也分享了臉書經營的秘辛，因為電腦習慣打英文，根本不會輸入中文，所以貼文中長篇心情的抒發其實都是用手機輸入的。她甚至加碼爆料，就連先前出版的書《消失的愛：逆轉我們的時代》，都是她用手機「一指神功」一封封寄給出版社的，聽到這個創舉也讓錢怡君大感佩服，「太厲害了，這是我今天聽到最大的秘密。」

直播最後，陳文茜感性提到即使身體如此虛弱，是什麼仍然支撐她繼續下去，她說到：「我需要你們，你們需要我。」這句話也為這1000集直播做了最溫暖的註解。

