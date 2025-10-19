自由電子報
娛樂 最新消息

BP粉絲「撐到安可」崩潰送醫！鐵粉中暑被送急診

BLACKPINK高雄開唱，兩天超過10萬名歌迷朝聖。（Live Nation Taiwan提供）BLACKPINK高雄開唱，兩天超過10萬名歌迷朝聖。（Live Nation Taiwan提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「BP」BLACKPINK演唱會在高雄連唱兩天，造福台灣歌迷，沒想到卻傳出有粉絲身體不堪負荷，發文透露「第一次看演唱會看到送急診」，嚇壞不少網友，急忙送上留言安慰，希望早日康復。

BLACKPINK演唱會在高雄連唱兩天。（翻攝自X）BLACKPINK演唱會在高雄連唱兩天。（翻攝自X）

該名粉絲發文指出自己看BP演唱會得到教訓，當時很有自信身體像「鋼鐵」般神勇，結果大概礙於演唱會現場太熱，空氣稀薄，結果看到中暑。粉絲靠意志力撐到安可，卻又坦言，從Jisoo solo開始就沒特別印象了，事後只能靠粉絲朋友的影片才能回味。

粉絲光想到此事件就想哭，直呼期待半年，還去韓國周邊，做了BP美甲，最後搶到搖滾區，卻因為身體撐不住，只好抱病離場；該文引來眾多網友留言，有人曬出小撇步表示可在額頭貼散熱貼，也有人祭出夏天看演唱會「必備物品」、「必做事項」，包括防曬、帽子、喝水、涼感紙巾、小電風扇等，也有人緩頰表示「幸好是在台灣，在國外恐怕就醫困難」。

