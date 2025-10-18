金鐘60》柯佳嬿霸氣親嘴楊謹華 兩位戲后「世紀和解」掀暴動

柯佳嬿（左）與楊謹華同台頒發「戲劇節目男主角獎」與「戲劇節目導演獎」。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚於台北流行音樂中心盛大登場，星光熠熠、驚喜不斷。其中最讓全場觀眾沸騰的一幕，莫過於被封為「世仇組合」的柯佳嬿與楊謹華，在台上突然親嘴，瞬間成為全場最爆點畫面！

楊謹華與柯佳嬿在台上互相拌嘴，越聊越嗆。（三立提供）

頒發「戲劇節目男主角獎」與「戲劇節目導演獎」的頒獎人原本保密到家，直到兩人一同驚喜現身，全場尖叫聲不斷。主持人一宣布是楊謹華、柯佳嬿搭檔，觀眾席瞬間掀起轟動，因為兩人過去在金鐘典禮上兩度正面交鋒、競爭視后，最後都由柯佳嬿拿下，2人被戲稱是「金鐘世仇。」

楊謹華與柯佳嬿突然作勢「扯頭髮」，下一秒竟當場激吻。（三立提供）

楊謹華與柯佳嬿還當場親了一下，全場尖叫聲不斷。（三立提供）

楊謹華對柯佳嬿笑說：「妳拿了兩次，在我面前，怎樣才能得獎率百分百？」兩人還當場親了一下，突如其來的橋段讓全場驚呼、尖叫聲此起彼落。

事實上，楊謹華日前受訪時曾提到，自己知道粉絲會在網路上比較她和柯佳嬿，甚至吵得不可開交，但她坦言：「那不是我們兩個想看到的。」如今兩人在金鐘舞台以「親吻」化解多年「世仇」傳聞。

