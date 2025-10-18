自由電子報
娛樂 最新消息

BLACKPINK嗨炸高雄！破千人場外聽漏音、免費看煙火

BLACKPINK演唱會的煙火，場外也能看得到。（記者廖俐惠攝）BLACKPINK演唱會的煙火，場外也能看得到。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓國女子天團BLACKPINK的《DEADLINE》巡迴高雄站首日在今天（18日）登場，表演開演之後，場外仍有破千人聽「漏音」、免費欣賞煙火，更一同大唱應援，氣氛相當熱烈。

BLACKPINK在高雄世運主場館開唱，現場燈火通明。（記者廖俐惠攝）BLACKPINK在高雄世運主場館開唱，現場燈火通明。（記者廖俐惠攝）

BLACKPINK演唱會一票難求，場外還有許多粉絲高舉著「求票」的牌子，希望能近距離朝聖偶像。表演比原定時間還要晚23分鐘開始，第一首歌曲《Kill This Love》音樂一下，場內、場外的粉絲全都爆出驚人尖叫聲，有趣的是，應援錘顏色也隨著場內的遠端操控一起變色，讓沒買到票的粉絲也宛如置身演唱會現場當中。

台中兩個家庭扛著露營椅南下，在場外聽BLACKPINK的漏音。（記者廖俐惠攝）台中兩個家庭扛著露營椅南下，在場外聽BLACKPINK的漏音。（記者廖俐惠攝）

粉絲聽漏音全副武裝，野餐墊、電風扇、露營椅全都帶來，乾脆一邊聽音樂、一邊野餐，成為另類的家庭活動。有兩個家庭自備豪華椅子，在人群當中特別顯眼，原來她們是從台中南下到高雄，因為國中的女兒很喜歡BLACKPINK，卻無緣搶到票，父母愛女心切，不如直接扛著椅子搭高鐵到高雄，在場外感受現場氣氛。國二的Findy、國一的Vicky是因為跳Kpop舞蹈而認識，兩人家庭因此結伴同行，Findy媽媽大讚坐椅子很舒服，笑說：「這也是大人的第一次，帶孩子來，看小孩有多熱血！她們沒有票又很想來看，不如在外面過過癮！」

