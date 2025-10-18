金鐘60》黃鐙輝黃迪揚金鐘首次「男男組合」 網友大讚

今年擔任紅毯主持人的黃鐙輝（左）、黃迪揚的「雙黃」組合，也是首次的男男組合。（新聞攝影組攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18）晚在北流登場，目前進行星光熠熠的星光大道，今年擔任紅毯主持人的黃鐙輝、黃迪揚的「雙黃」組合，都是首次接下重任，同時也是戲劇類星光大道史上首見的「男男組合」。兩人的組合在網路上獲得網友好評，不過黃迪揚因飾演《影后》壁虎一角，因此聊天室不斷的大讚「壁虎超讚」。

黃鐙輝坦承為了背台詞失眠好幾天。（新聞攝影組攝）

黃鐙揮和紅毯嘉賓互動良好，甚至還把自己跟岳母之間的梗帶進訪談。黃鐙輝私底下透露為了主持星光大道，他已經失眠好幾天，而且一直在背台詞，導致他暫時還不想主持大型典禮。

過去曾經是脫口秀熱門演員的黃迪揚，這次不但擔綱紅毯主持人重任，今年也是入圍者，他心情難免緊張，還不小心在採訪曾寶儀時，不小心把「57屆講成75屆」，不過網友非常稱讚黃迪揚這次的表現，認為他既幽默又可愛，更大喊壁虎得獎，網友也說這次的星光大道主持人是「神組合」。

黃迪揚因在《影后》演出壁虎，網友看到他主持紛紛大喊：壁虎哥。（新聞攝影組攝）

