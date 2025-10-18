自由電子報
娛樂 最新消息

（懶人包）BLACKPINK降臨高雄！六大粉紅地標全攻略 滿滿彩蛋等你找

BLACKPINK今天將二度登上高雄世運主場館。（Live Nation Taiwan提供）BLACKPINK今天將二度登上高雄世運主場館。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK的世界巡迴演唱會《DEADLINE》將在今明（17、18日）晚間6點半於高雄世運主場館登場，這是她們暌違2年再度重返該場地開唱，單場預計將吸引4.5萬人湧入朝聖，4美將再次為高雄帶來粉色旋風。

繼2023年的《BORN PINK》世界巡迴後，BLACKPINK的成員Lisa、Jisoo、Rosé、Jennie單飛發展，4人各自闖出一片天，相隔近2年，成員們再度齊聚一堂開唱，於2025年7月於韓國高陽體育場揭開全新巡演《DEADLINE》的序幕，接著前往歐美演出。在8月的英國倫敦場告一段落後，亞洲首站由高雄起跑，接著陸續前往曼谷、雅加達、馬尼拉、新加坡、東京，最後由香港作結尾。

BLACKPINK六座大型地標一次看。（Live Nation Taiwan提供）BLACKPINK六座大型地標一次看。（Live Nation Taiwan提供）

高雄車站也變成BLACKPINK的粉色。（Live Nation Taiwan提供）高雄車站也變成BLACKPINK的粉色。（Live Nation Taiwan提供）

高流打上粉色光芒，迎接BLACKPINK到來。（Live Nation Taiwan提供）高流打上粉色光芒，迎接BLACKPINK到來。（Live Nation Taiwan提供）

BLACKPINK是史上首組二度登上高雄世運主場館開專場的女團，主辦單位也與高雄市政府合作，首度破天荒推出城市行銷企劃「LIGHT UP 高雄 IN PINK」，自10月13日起連續7天，高雄六大指標性地標將同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色系燈光，包括愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站。

因應BLACKPINK來台，紅綠燈也會有特別的字案，等待粉絲去尋找。（翻攝自陳其邁臉書）因應BLACKPINK來台，紅綠燈也會有特別的字案，等待粉絲去尋找。（翻攝自陳其邁臉書）

此外，從左營高鐵站到演唱會當日場館周邊更特別打造多項限定裝置，包括3D巨型《DEADLINE》LOGO、特製拍照背板、專屬路燈旗等，營造粉絲必拍打卡點。在世運主場館、中央公園和駁二藝術特區3地，也將有5座小綠人號誌將有主題燈設計，粉絲快去尋找「彩蛋」；就不說因應BLACKPINK來台，高雄還推出了商圈夜市、百貨餐飲等優惠活動，帶動觀光商機，讓許多網友大讚：「高雄真的很會！」

BLACKPINK降臨高雄，把整座城市點亮成粉色，不但有地標可以拍攝，還有相關優惠活動。（翻攝自陳其邁臉書）BLACKPINK降臨高雄，把整座城市點亮成粉色，不但有地標可以拍攝，還有相關優惠活動。（翻攝自陳其邁臉書）

不僅如此，南北還一起串連，「DEADLINE」的POP-UP STORE快閃店則在台北大巨蛋登場，開放日期為10月15日至19日，現場還會有臺北專屬限定版小卡與海報，粉絲可千萬別錯過了。

BLACKPINK來台備受矚目，連高雄市長陳其邁也要共襄盛舉，把大頭貼照片中的黑髮變成「粉髮」，竟吸引許多政治人物仿效，像是前總統蔡英文、立委蔡其昌等等，意外成為網路上有趣的焦點，接下來兩天，BLACKPINK的一舉一動將是所有人關注的焦點。

