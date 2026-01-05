周董新年報喜！全新世界巡演確定了 《青蜂俠》上映15週年有新點子

周杰倫透露已開始著手討論新的世界巡演。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫前年12月初首登大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，場場爆滿，黃牛票更是被炒作到超高價，再再證明太多粉絲想看他的演唱會，門票根本一票難求。2026年才剛開始，周董也透露出好消息，全新世界巡演有譜了，歌迷可以開始存錢，期待一下周董的演唱會。

最近周董談到：「我們目前正在討論新的世界巡演計劃，身為DIOR全球品牌大使，你們覺得DIOR應該為我量身訂製一套像我在電影裡（指《青蜂俠》）穿的那種Kato（加藤）服裝，然後讓我穿著它表演《雙截棍》嗎？或者，Chromehearts應該直接製作一副雙截棍？」周董想知道大家的看法，還請網友留言告訴他大家的想法。

請繼續往下閱讀...

周杰倫突發奇想，希望他代言的時尚品牌可以為他打造《青蜂俠》裡的造型服當演唱會服裝。（翻攝自IG）

周董也貼出《青蜂俠》的電影海報，這是他首部好萊塢電影處女作，2011年1月底上映，至今已經快15年了，粉絲難忘他在片中飾演的「Kato」角色，他是青蜂俠的助手，也是柔道高手，電影主角還包括賽斯羅根、卡麥蓉狄亞等人。網友熱烈留言，很多人都希望周董新巡演可以唱著《雙截棍》開場，笑說期待看到青蜂俠出現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法