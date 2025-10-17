高雄好香！BLACKPINK降臨小港機場 Lisa繞開車門揮手寵300台粉

BLACKPINK的Lisa特別走出來與粉絲揮手。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄報導〕韓國女子天團BLACKPINK今天（17日）晚間抵達高雄小港機場，備戰明天起一連兩天的世界巡迴演唱會「DEADLINE」高雄站。儘管沒有公開班機，仍吸引300多名粉絲守在機場等候接機，為四美獻上最熱烈的歡呼聲。

BLACKPINK的Rosé從金浦到小港都不停與粉絲揮手，超級寵粉。（記者李惠洲攝）

Lisa、Jisoo、Rosé、Jennie等人今晚陸續抵達小港機場，Lisa最熱情，從一出關就不停向粉絲揮手，還特別先繞過出門與粉絲打招呼。Rosé從在金浦機場時就活力滿滿，到了小港機場，同樣在上車前探出頭揮手，一旁保全還特別移步，不要擋住Rosé的視線。穿著一身粉的Jisoo同樣高舉著手與粉絲哈囉，全身黑的Jennie則是快步搭上車離去。

BLACKPINK的Jisoo被保鑣擋住，仍高舉著手與粉絲打招呼。（記者李惠洲攝）

BLACKPINK的Jennie低調現身並上車。（記者李惠洲攝）

據悉，BLACKPINK此行同樣將住在高雄知名的高級飯店，不過粉絲也互相呼籲提醒，盡量不要打擾4名成員休息，在成員們回到飯店之後，給予她們一些空間。

為迎接BLACKPINK天團再臨，除了15日到19日在大巨蛋舉行「＜DEADLINE＞巡迴專屬快閃店」外，主辦更首度破天荒打造前所未有的城市行銷企劃「LIGHT UP 高雄 IN PINK」。自10月13日起連續七天（每日晚間5點半至10點半）、高雄六大指標性地標，將同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色系燈光，邀請樂迷共同迎接這場年度盛事。

