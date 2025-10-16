太狠了！朴贊郁《徵人啟弒》爛番茄100％口碑狂掃全球

李炳憲主演的《徵人啟弒》預售遍及200多國。（龍祥電影提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴贊郁導演新片《徵人啟弒》好評延燒，在爛番茄影評網（Rotten Tomatoes）新鮮度指數維持100%，提高全世界票房的熱度。

數據顯示，《徵人啟弒》截至目前，在60位影評人評論創下100%的新鮮度指數；該片在韓國上映第四週，預售率仍在韓國位居首位，現在於北美市場也出現火熱票房的信號。

請繼續往下閱讀...

國際影評大讚電影「聰明、大膽、野心勃勃」、「有著資本主義現實主義驚悚片的精髓」、「世界電影界真正巨匠之作」、「韓國又一部值得驕傲的作品」、「是今年最具魅力的電影之一」等，好評爆棚。

朴贊郁《徵人啟弒》爛番茄100%新鮮度。（翻攝自Rotten Tomatoes）

《徵人啟弒》透過黑色喜劇的手法，講述職場和家庭關係，以及李炳憲飾演的中年男子為生存而孤軍奮戰的故事；另外卡司包括孫藝真、廉惠蘭、李星民的熱情演出，和導演朴贊郁的個人魅力獲得好評，在韓掀起N刷觀影熱潮。

報導指出，《徵人啟弒》已預售到全世界200多個國家，10月23日在馬來西亞和新加坡上映，11月6日菲律賓，11月12日東歐，12月4日俄羅斯，12月25日北美等，後續票房備受看好。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法