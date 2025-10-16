自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

太狠了！朴贊郁《徵人啟弒》爛番茄100％口碑狂掃全球

李炳憲主演的《徵人啟弒》預售遍及200多國。（龍祥電影提供）李炳憲主演的《徵人啟弒》預售遍及200多國。（龍祥電影提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴贊郁導演新片《徵人啟弒》好評延燒，在爛番茄影評網（Rotten Tomatoes）新鮮度指數維持100%，提高全世界票房的熱度。

數據顯示，《徵人啟弒》截至目前，在60位影評人評論創下100%的新鮮度指數；該片在韓國上映第四週，預售率仍在韓國位居首位，現在於北美市場也出現火熱票房的信號。

國際影評大讚電影「聰明、大膽、野心勃勃」、「有著資本主義現實主義驚悚片的精髓」、「世界電影界真正巨匠之作」、「韓國又一部值得驕傲的作品」、「是今年最具魅力的電影之一」等，好評爆棚。

朴贊郁《徵人啟弒》爛番茄100%新鮮度。（翻攝自Rotten Tomatoes）朴贊郁《徵人啟弒》爛番茄100%新鮮度。（翻攝自Rotten Tomatoes）

《徵人啟弒》透過黑色喜劇的手法，講述職場和家庭關係，以及李炳憲飾演的中年男子為生存而孤軍奮戰的故事；另外卡司包括孫藝真、廉惠蘭、李星民的熱情演出，和導演朴贊郁的個人魅力獲得好評，在韓掀起N刷觀影熱潮。

報導指出，《徵人啟弒》已預售到全世界200多個國家，10月23日在馬來西亞和新加坡上映，11月6日菲律賓，11月12日東歐，12月4日俄羅斯，12月25日北美等，後續票房備受看好。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中