自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

施名帥被拱重現「激烈男男吻」 黃冠智神回：續集叫《歹作愛》

黃冠智（左起）、施名帥、范瑞君出席公廣集團茶會。（記者潘少棠攝）黃冠智（左起）、施名帥、范瑞君出席公廣集團茶會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視新創電影《愛作歹》以獨特的台灣黑幫文化結合同志題材，入圍金鐘60的6項獎。入圍男配角的施名帥、女配角范瑞君以及共同演出的黃冠智今出席公廣集團茶會，范瑞君提到18日金鐘盛典當天，她在雲林演出舞台劇《暗戀桃花源》，無法出席金鐘頒獎典禮，因此今特地盛裝亮相，把茶會當紅毯走。

她身穿粉紅幸運色禮服、配戴價值數百萬的珠寶，大方笑說：「今天我個人沒資格客氣，項鍊兩百多萬、戒指十七萬，禮服也特別去借，當金鐘在走！」雖遺憾錯過典禮，但她感性表示：「身為演員能站在舞台上演戲給大家看，已經很幸福。」

施名帥出席公廣集團茶會。（記者潘少棠攝）施名帥出席公廣集團茶會。（記者潘少棠攝）

至於戲裡戲外都話題滿滿的「男男戀組合」施名帥與黃冠智，再度同台瞬間火花四射。兩人回憶起《愛作歹》中轟動一時的激吻橋段，黃冠智害羞又大方地說：「我會想念那場吻戲耶！」還作勢抿嘴回味：「真的很難忘。」施名帥立刻露出崩潰表情：「你是有太太的人，不要纏著我，要謹守男德！」

被問到太太朱芷瑩的反應，施名帥笑說老婆其實會吃黃冠智的醋，「那次我們去日本，她還裝大方說要去探班，結果看完互動又忍不住說『冠智真的很愛你耶』。」黃冠智聽了笑得合不攏嘴，還靈機一動提議如果拍續集，可以叫《歹作愛》，頗有取名的天份。

黃冠智出席公廣集團茶會。（記者潘少棠攝）黃冠智出席公廣集團茶會。（記者潘少棠攝）

黃冠智甚至開玩笑預告：「如果金鐘得獎，我至少要親一下他的手！」施名帥則舉手投降：「好累喔，我希望那天不要坐太近！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中