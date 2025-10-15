施名帥被拱重現「激烈男男吻」 黃冠智神回：續集叫《歹作愛》

黃冠智（左起）、施名帥、范瑞君出席公廣集團茶會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視新創電影《愛作歹》以獨特的台灣黑幫文化結合同志題材，入圍金鐘60的6項獎。入圍男配角的施名帥、女配角范瑞君，以及共同演出的黃冠智今出席公廣集團茶會，范瑞君提到18日金鐘盛典當天，她在雲林演出舞台劇《暗戀桃花源》，無法出席金鐘頒獎典禮，因此今特地盛裝亮相，把茶會當紅毯走。

她身穿粉紅幸運色禮服、配戴價值數百萬的珠寶，大方笑說：「今天我個人沒資格客氣，項鍊兩百多萬、戒指十七萬，禮服也特別去借，當金鐘在走！」雖遺憾錯過典禮，但她感性表示：「身為演員能站在舞台上演戲給大家看，已經很幸福。」

請繼續往下閱讀...

施名帥出席公廣集團茶會。（記者潘少棠攝）

至於戲裡戲外都話題滿滿的「男男戀組合」施名帥與黃冠智，再度同台瞬間火花四射。兩人回憶起《愛作歹》中轟動一時的激吻橋段，黃冠智害羞又大方地說：「我會想念那場吻戲耶！」還作勢抿嘴回味：「真的很難忘。」施名帥立刻露出崩潰表情：「你是有太太的人，不要纏著我，要謹守男德！」

被問到太太朱芷瑩的反應，施名帥笑說老婆其實會吃黃冠智的醋，「那次我們去日本，她還裝大方說要去探班，結果看完互動又忍不住說『冠智真的很愛你耶』。」黃冠智聽了笑得合不攏嘴，還靈機一動提議如果拍續集，可以叫《歹作愛》，頗有取名的天份。

黃冠智出席公廣集團茶會。（記者潘少棠攝）

黃冠智甚至開玩笑預告：「如果金鐘得獎，我至少要親一下他的手！」施名帥則舉手投降：「好累喔，我希望那天不要坐太近！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法