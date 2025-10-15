美到不可思議 瑟麗絲戴《拿坡里的美麗傳說》搖身一變新女神

瑟麗絲戴達拉波達主演《拿坡里的美麗傳說》簡直就是義大利魅力的完美化身。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕義大利性感新星瑟麗絲戴達拉波達最近在奧斯卡名導保羅索倫提諾執導新片《拿坡里的美麗傳說》中，飾演女主角「帕特諾佩」（希臘神話中拿坡里城市女神之名），從18歲演到35歲，跨越17年的演出不僅層次分明，精采表現更讓人佩服，被國際影媒讚譽是「美的化身」，更榮獲「義大利奧斯卡」大衛獎竄升之星獎。

現年27歲的瑟麗絲戴出生米蘭演藝世家，祖父是知名攝影師，父親則是爵士提琴手。畢業於羅馬電影實驗中心的她，學生時期就客串演出了大導演索倫提諾勇奪威尼斯評審團大獎的電影《上帝之手》。

請繼續往下閱讀...

瑟麗絲戴達拉波達《拿坡里的美麗傳說》出水芙蓉、美得不可思議。（海鵬提供）

瑟麗絲戴沉魚落雁的美貌，很快就讓她從臨時演員登上女主角，憑藉索倫提諾執導的新片《拿坡里的美麗傳說》聲名鵲起。該角色原定由拿坡里當地演員出飾，導演索倫提諾卻在海選結束、依然找不到繆思之下，決定由曾與他合作過電影《上帝之手》的「新人」女星瑟麗絲戴雀屏中選。

有趣的是，瑟麗絲戴之前在《上帝之手》的鏡頭，全被索倫提諾剪光光，等於沒演。新片突然一躍成為女主角，簡直讓眾人驚呆，更讓她同時榮獲「義大利奧斯卡」大衛獎及義大利影協獎的竄升之星獎，讓她成為繼蘇菲亞羅蘭、莫妮卡貝魯琪後的當代影壇女神。《拿坡里的美麗傳說》將於10月24日起在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法