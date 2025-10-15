「肖查某」被長髮男告白了 台語歌后驚揭內幕

李竺芯掀起台語新浪潮。（金音創作獎提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第16屆金音創作獎頒獎今天公布「神仙組合」表演嘉賓，金曲歌后李竺芯將與本屆金音獎入圍六項的大贏家「百合花」首度尬聲，預告共演「一定很香」。金音獎常勝軍「拍謝少年」首登頒獎典禮獻聲，則邀來老搭檔藝術團隊「拚場」同台，兩組台語系歌手火拚高下，不僅為典禮增添濃厚台語風采，更展現新世代創作者的多元樣貌與能量。

李竺芯及百合花以不同音樂元素掀起「台語新浪潮」，此次的「足芳美妙」限定組合不僅令歌迷期待萬分，雙方也非常期待舞台上的火花，百合花的主唱奕碩趁機向李竺芯「告白」，「她的作品音樂性很強、題材現代、唱功發音都很鬆又有強烈的個人特色，更不可思議的是，同時能讓人朗朗上口。最喜歡《荷爾蒙》這首歌，超性感！」

奕碩更透露：「記得第一次聽完李竺芯的專輯《Suí 水》之後，就興奮到馬上傳私訊過去想合作，當時李竺芯只是幽默地回『我就是一個肖查某。』沒想到金音創作獎就先幫我們『媒合』了，非常期待之後的想法交流。」

李竺芯則爆料奕碩主動報名她在社群上舉辦的「足芳足芳線上歌唱大賽」，她笑說：「當我看到名單上赫然有奕碩的名字跑出來，真的嚇一跳，想說這位髮質絕佳的飄撇男子，不就是百合花的主唱嗎？！怎麼會來報名！」她很欽佩百合花對台語音樂創作的忱，特別讚譽他們是「想將台語吟遊於世界的旅人」，「我很喜歡百合花《萬事美妙》專輯中的第一首歌《自由自在》，充滿世界音樂的感覺，讓我聯想到自己也很喜歡的印度國寶級的經典Fusion搖滾樂團『Indian Ocean』，同時也感覺到百合花對音樂和台語強烈企圖的玩心。」

第16屆金音創作獎頒獎典禮 將於11／1於臺北流行音樂中心登場，並於10／18（六）12:00於iNDIEVOX 開放免費索票，詳情請上金音創作獎官方社群臉書、IG查詢。

