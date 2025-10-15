自由電子報
娛樂 最新消息

振永重返1977年中壢抗爭 首拍台片秀中文：勇敢有代價

宋柏緯（左起）、李沐、振永因拍《那張照片裡的我們》建立深厚友誼。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯（左起）、李沐、振永因拍《那張照片裡的我們》建立深厚友誼。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台韓愛情電影《那張照片裡的我們》集結李沐、韓星振永及宋柏緯共譜台韓青春三角戀，今天（15日）宣布12月24日聖誕跨年檔上映，前導預告也首度曝光，三人情感交錯，映照出壓抑年代中，年輕人對愛與自由的渴望，震撼抗議場面扣人心弦，讓振永直呼：「看了起雞皮疙瘩！」

宋柏緯在《那張照片裡的我們》飾演熱血青年，前導預告中抗議場面扣人心弦。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯在《那張照片裡的我們》飾演熱血青年，前導預告中抗議場面扣人心弦。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯（左）、李沐在新片《那張照片裡的我們》重返1977年，電影充滿復古懷舊氛圍。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯（左）、李沐在新片《那張照片裡的我們》重返1977年，電影充滿復古懷舊氛圍。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》集結金獎團隊打造，故事聚焦1977年桃園中壢，照相館攝影師賢英、韓國跆拳道教練金浩熙與熱血青年弘國之間的愛情與友情，三人的命運，因一場選舉舞弊掀起的抗議風暴徹底改變。前導預告充滿復古懷舊風，從20歲的青春無畏揭幕，前半段浪漫、後半段揪心，短短30秒引爆期待。

《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永（右起）、金鐘女星李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀，正式宣布定檔12月24日上映。（瀚草文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永（右起）、金鐘女星李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀，正式宣布定檔12月24日上映。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

首執導筒的湯昇榮拍片時曾數度流下男兒淚，對於新片即將上映，感性表示：「期待更多年輕朋友帶著父母、祖父母一起來電影院，回到1977年的生活裡，我們努力呈現經歷轉型期的台灣與世界！」他也特別提到本片是入圍16項電視金鐘獎的《茶金》幕後團隊再次集合，「我們上了合歡山，到了嘉南平原、中壢的街道與眷村，還有很多台灣的歷史建築與景點，完成了高難度的作品。」

導演鄭乃方則說：「我們不只是回望歷史，而是述說那份『相信的勇氣』，我想所謂的青春不只是年紀，而是仍然願意相信的心。這不只是他們的故事，也是我們的倒影。當燈暗下，銀幕亮起，你或許會看見── 那張照片其實也屬於你。」

李沐在《那張照片裡的我們》飾演有閱讀障礙的賢英，透過鏡頭看世界，她表示主角們的勇氣與信念給了她很多力量。（瀚草文創GrX STUDIO提供）李沐在《那張照片裡的我們》飾演有閱讀障礙的賢英，透過鏡頭看世界，她表示主角們的勇氣與信念給了她很多力量。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐片中飾演有閱讀障礙的賢英，透過相機鏡頭看世界，她為電影苦學客語，挑戰極大，她說：「這是我鍾愛的故事，主角們的勇氣與信念給了我很多力量，期待能在電影院和觀眾見面！」宋柏緯在前導預告中彈吉他、跳舞樣樣來，他形容弘國是個「E人」，會演唱很多熱情又深情又激情的歌曲，對於電影安排在聖誕跨年檔，他開心回應：「感覺特別有意義，這是一部我自己也很想陪家人、朋友一起看的電影。」

振永在《那張照片裡的我們》飾演來自韓國的跆拳道教練，穿著跆拳道服十分帥氣。（瀚草文創GrX STUDIO提供）振永在《那張照片裡的我們》飾演來自韓國的跆拳道教練，穿著跆拳道服十分帥氣。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

韓星振永首度參與國際合作，他透露自己每次讀劇本都熱淚盈眶，這次勤練跆拳道，動作戲也不少，前導預告中全黑造型和跆拳道服兩種LOOK展現不同面向的英姿，還大秀中文「勇敢，有代價」。電影中除和李沐愛情線令人動容，與宋柏緯間的友誼也是一大看點，前導預告可見他跟宋柏緯「一人彈吉他一人唱歌」的美好同框畫面，已被不少影迷網友稱讚「好香」，讓人更加期待電影全貌。

振永日前在見面會上也搶先欣賞前導預告，感動直呼「雞皮疙瘩全起來」，他表示：「看完前導，我真的不曉得我們正片出來時會有多麼地更加精彩，好期待，有點緊張又興奮！」由於他來台拍片時碰到聖誕節，電影恰巧又安排在聖誕前夕上映，振永表示有憶起當時的時光，也期待屆時與台灣觀眾碰面，喊話：「請大家要等我喔！」

