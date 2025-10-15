《轉過頭幫你擦眼淚》殺青！ F.F.O 張鈞嘉「首擔男主角」委屈哭了

《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》溫暖殺青！（踢帕娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由踢帕娛樂出品、姜秉辰執導的青春奇幻愛情劇《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》，歷經近兩個月戲劇課排練與30天拍攝，近日正式殺青。最後一場戲拍完時已接近凌晨四點，導演喊出最後一聲「卡！」的瞬間，現場掌聲與歡呼聲齊響，笑聲與淚水交織，為這段青春旅程畫下溫暖句點。

《轉過頭幫你擦眼淚》溫暖殺青 F.F.O、ARKis深夜現身應援 主演們真情分享拍攝回憶（踢帕娛樂提供）

這部作品融合校園、樂團與奇幻元素，聚焦成長中關於勇氣、遺憾與和解的故事。殺青現場氣氛熱烈又充滿情感，不僅導演與劇組人員紛紛發表感性致詞，踢帕娛樂旗下兩大團體 F.F.O 與 ARKis 的成員更低調現身現場，從深夜一路守到最後一顆鏡頭拍完，親手為主演們獻上花束，連同粉絲的支持，成就了一場意外又溫馨的「深夜應援」。

請繼續往下閱讀...

主演真情告白：從哭戲到成長，青春不留遺憾。（踢帕娛樂提供）

禾雁凱感動地說：「沒想到大家會等到這麼晚，看到花的那一刻，所有的疲憊都消失了，只剩感動。」張鈞嘉則分享：「印象最深的是和小禾的告白戲，那場戲需要哭出來，導演花了很多時間幫我進入情緒，讓我想到一些心裡的委屈，最後真的哭出來了。」

鄭彫秦也提到：「有一場我和小禾打籃球的戲，那天來的客串嘉賓真的是驚喜到爆，到現在想到還是會開心，他們真的太帥了！」談到這次的成長與收穫，禾雁凱笑說：「我平常其實很少哭，但這部戲有很多哭戲，我在家反覆練習，能得到導演跟戲劇老師的肯定，真的很有成就感。」

面對首次正式拍戲的挑戰，鄭彫秦也坦言：「以前頂多是拍廣告或客串，這是我第一次整整一個月進劇組拍戲，體力跟專注力都很重要，這段經歷非常難得，很感謝有這個機會。未來也希望能挑戰恐怖片或喜劇片！」

F.F.O 成員俊希也為好友打氣：「鈞嘉第一次演戲就擔綱男主角，整個拍攝過程壓力很大，但我們都看著他一步步成長，最後也順利完成這個重要的任務，真的為他感到驕傲。」

ARKis 團員崇峻也說：「那天偷偷去殺青現場獻花，我自己也很感動。看著團員們從第一次接觸戲劇，到後來每天拍到半夜，白天拍戲、晚上排練，我們能做的就是在背後支持。我這次也有參與演出，算是一起見證大家的成長，想說一句：辛苦了！我們兄弟會一直在背後挺你們！」

粉絲應援。（踢帕娛樂提供）

隨著《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》正式殺青，劇組即將進入後製階段，預計於2026年白色情人節檔期推出。這部融合青春氣息與情感深度的校園奇幻愛情劇，將帶領觀眾重新相信愛與勇氣的力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法