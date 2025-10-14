自由電子報
娛樂 最新消息

假戲真做前輩！方志友笑曝與楊銘威「私下相干」 被糾正發音要標準

（左起）方志友、檢場、陳孝萱、連晨翔出席TVBS影集《舊金山美容院》首映記者會。（記者潘少棠攝）（左起）方志友、檢場、陳孝萱、連晨翔出席TVBS影集《舊金山美容院》首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言、連晨翔夫妻檔今（14日）出席TVBS影集《舊金山美容院》首映記者會，兩人拍完戲後譜出戀情、火速懷孕、結婚。該劇還有另一對「假戲真做」的前輩楊銘威與方志友，兩人當年合作《我的寶貝四千金》，雖然不是演情侶，也沒對到戲，但後來就結為夫妻。方志友笑說：「在劇中是不相干的，私底下就相干了。」她的「干」發音微走音，讓一旁的蔣偉文驚喊：「發音要標準！」引起全場大笑。

TVBS影集《舊金山美容院》首映記者會。（記者潘少棠攝）TVBS影集《舊金山美容院》首映記者會。（記者潘少棠攝）

聊到懷孕情緒難搞，方志友秒懂劉品言的「吃飯安撫法」，她自招：「我也是不能餓，餓了就會生氣。」楊銘威立刻補一句：「也是吃的。」方志友接話：「我懷孕的時候，會為了吃生氣，因為他怕我變太胖，但我就很想吃蛋糕、甜點，他就一直說『不要、不要』，我就一邊哭一邊說：『我要把你的蜥蜴殺來吃』，後來我就覺得自己很荒唐。」現場眾人笑到噴淚，她急忙澄清：「那隻蜥蜴後來真的不在了，不是我吃的。」

被問到怎麼安撫老婆？楊銘威淡定說：「現在顧好自己就好了。」方志友則說：「現在不用安撫了，我會自己去吃。」

方志友劇中在日式酒店上班，為了揣摩角色，她身邊的酒鬼朋友功不可沒，「我身邊真的很多愛喝酒的人，他們喝酒的樣子我都有偷學起來，算是我的表演參考小抽屜」，但她酒量根本一杯倒：「大家都不信我酒量差，覺得我看起來很能喝，我每次都說『不要激我，我真的激不得』，一激我就躺地上。」

劉品言也認證方志友的酒量差，她說：「她跟角色一樣，看起來很適合出現在燈紅酒綠的地方，殊不知沒有，我們有次收工去唱歌，原本以為可以唱5、6個小時，結果一個半小時就結束。」方志友笑著回：「我還請言言教我嫵媚的舞姿，結果隔天全忘光。」她透露《舊金山美容院》裡有向《華燈初上》致敬的小橋段。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

