任時完從未放棄歌手夢 簽約SM韓網好奇「他」反應

任時完確定與SM娛樂合作，發行他出道以來的首張個人專輯。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演員兼歌手任時完，因演出電視劇《未生》走紅，心中仍然保有歌手夢，現確定與SM娛樂合作，發行他出道以來的首張個人專輯，也在韓國論壇theqoo掀起熱烈討論。韓媒《JTBC娛樂新聞》今（13）日報導，任時完與SM娛樂旗下子廠牌合作，專輯將在今年內推出，SM娛樂也會負責他的音樂活動。SM娛樂證實：任時完的個人專輯正在準備中，發行時間與細節仍在協調。

任時完2010年1月15日以男子團體「ZE：A帝國之子」成員身分出道。（翻攝自IG）

任時完當初參與Mnet實境節目《帝國之子第一季》，並於2010年1月15日以男子團體「ZE：A帝國之子」身分出道，之後與華納音樂、索尼音樂簽約，積極打入亞洲市場。今年8月他離開PLUM A&C之後即以自由身活動，期間親自籌備專輯，也在前輩「Kangta」安七炫建議下選擇與SM娛樂合作。據悉，任時完目前已進入專輯製作最後階段，這也是他出道14年以來第一次以「SOLO歌手」身分發片。

請繼續往下閱讀...

任時完的演員之路走得比歌手順遂。（翻攝自IG）

雖然任時完最初是以歌手身分出道，但當時是男團身分，ZE：A帝國之子成員還有朴炯植、黃光熙、金桐俊等人一起活動。後來他的演員之路走得比歌手順遂，在《魷魚遊戲》第3季亮相後，9月26日又演出《殺手螳螂》，更向媒體坦承：「從沒放棄歌手夢」。

任時完首張個人專輯預計今年底推出。（翻攝自IG）

粉絲知道任時完將推出首張個人專輯後認為是「Kangta幫忙牽線，SM負責整體製作」，因SM娛樂簽外部藝人相當罕見，故外界猜測可能是一次性合作，不過仍令人驚喜。網友也相當好奇帝國之子前成員黃光熙會有什麼反應，黃光熙先前在綜藝節目《無限挑戰》表現令人印象深刻，也在《無挑歌謠祭》當中順利與BIGBANG組隊合唱，但現在老戰友要發個人專輯，自然引起熱烈討論。

ZE：A帝國之子成員之一的黃光熙。（翻攝自OSEN）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法