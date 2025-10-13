宇多田光快閃店、演唱會電影登台！限定特典「熊放天燈」祈願平安健康

〔記者廖俐惠／綜合報導〕宇多田光出道滿25年，去年推出首張精選輯《SCIENCE FICTION》，並舉行暌違6年的全國巡演「SCIENCE FICTION TOUR 2024」，橫跨日本7大城市，更首度登上台北與香港舞台，9地共18場演出，吸引近25萬名觀眾入場。為紀念這場巡演，宇多田光邀請9位國際級攝影師，以各自獨特的視角記錄整段旅程，最終集結成攝影集，期間限定POP UP活動將在11月來台舉行，演唱會影像紀錄也會在同月上映，宇多田光熱潮將嗨翻11月。

1998年，一位年僅十五歲的創作新星以《Automatic／time will tell》橫空出世，徹底改寫日本流行音樂的歷史。該單曲銷售突破200萬張，成為跨世代代表作；隔年推出的首張專輯《First Love》更以壓倒性的成績創下日本音樂史最高銷售紀錄，至今無人超越。

宇多田光快閃店、電影將在11月登台。（大鴻藝術提供）

此次巡演的攝影集名為《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES》，企劃名稱取自以《麥田捕手》而聞名天下的美國小說家 J.D.沙林傑（J.D. Salinger）的短篇小說集《Nine Stories》，象徵9段獨立卻彼此呼應的影像敘事。9位攝影師分別從不同城市捕捉舞台表情與現場氛圍，將音樂化為永恆影像。

參與此計畫的攝影師包括拍攝日本巡演的木村和平、鈴木親、細倉真弓、川內倫子、森山大道、Takashi Homma、野口里佳，以及拍攝台北場的台灣藝術家John Yuyi（江宥儀）與香港場的Wing Shya（夏永康），眾人以「窺視」、「斷片」、「身體性」、「溢光」、「關係性」、「自我投射」、「萬花筒」、「同步性」、「存在」等主題各自為軸，捕捉屬於宇多田光的9種舞台瞬間。

為慶祝攝影集發行，今年3月於東京New Gallery期間限定展覽《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES》而後以重製作品形式在代官山蔦屋書店舉辦POP UP活動，並這股熱潮將延續到台北。11月14日（五）～11月23日（日）期間限定POP UP活動將在台北1914華山文化創意產業園區玻璃屋舉辦。現場預計展出攝影作品重製，更將展示服飾、變色視差寫真卡等限定商品，並同步開放線上預購，讓台灣歌迷近距離感受巡演的餘韻。

宇多田光電影特典貼紙是熊熊放天燈。（大鴻藝術提供）

此外，宇多田光演唱會影像紀錄《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》將自11月14日起於全台威秀影城獨家上映。觀眾將能首次在大銀幕上，重溫以5.1聲道環繞音響呈現宇多田光於橫濱K-Arena創造的全國巡演最終場極致舞台，體驗由聲光交織而成的震撼現場。購票觀眾可獲得限量特典「插畫熊貼紙」，天燈上面寫著「平安健康」，極具收藏價值。更多上映戲院與場次資訊將於近期公開。

